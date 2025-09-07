晴時多雲

娛樂 音樂

中山堂廣場音樂節免費看！于冠華重現李泰祥經典 范怡文「樂器」很獨特

〔記者陳慧玲／台北報導〕今年是民歌發展50年，陸續有很多不同主題民歌演出，9月27、28日將登場的「2025中山堂廣場音樂節」，一連兩天將有不同世代的歌手參與演唱，象徵民歌的傳承。

范怡文覺得「歌聲」就是她的樂器。（中山堂廣場音樂節提供）范怡文覺得「歌聲」就是她的樂器。（中山堂廣場音樂節提供）

1975年「民歌之父」楊弦在中山堂舉辦現代民謠創作演唱會，從此為現代民歌揭開序幕，今年的中山堂廣場音樂節兩個晚上將有不同主題，9月27日「民歌經典唱」將由廣播金鐘主持人馬世芳主持，邀請葉佳修、丁曉雯、于冠華、范怡文、馬毓芬等多組歌手演唱。另外9月28日「民歌酷酷唱」，則將由廣播金鐘主持人徐哲緯主持，邀請新生代音樂人李友廷、魏嘉瑩、小V郁采真、郭家瑋、潘婕、王奕凡等歌手演唱。

于冠華去年首次和女兒于齊薇在中山堂廣場音樂節攜手演出，今年二度登台將獻唱李泰祥的經典曲目，包括改編自鄭愁予詩作、李泰祥作曲的《錯誤》，他期待自己可以將這些經典詮釋到位。

于冠華將詮釋李泰祥的作品。（中山堂廣場音樂節提供）于冠華將詮釋李泰祥的作品。（中山堂廣場音樂節提供）

范怡文將演唱大家耳熟能詳的經典民歌，她談到，唱歌一直是她的最愛，以前父母問她想學什麼樂器，她心裡覺得「聲音」也是一個樂器，她很慶幸早年踏入歌壇，5年內發行了7張專輯，還歷經黑膠唱片、卡帶、CD等時期。

馬毓芬將演唱哥哥馬兆駿的作品。（中山堂廣場音樂節提供）馬毓芬將演唱哥哥馬兆駿的作品。（中山堂廣場音樂節提供）

馬毓芬12歲就曾與父母第一次參訪中山堂，能夠參加今年的演出活動覺得更有意義，特別挑選不同曲風的民歌演唱，包括她的三哥，獲得今年金曲獎特別貢獻獎的馬兆駿民歌作品，像是原唱黃仲崑的《無人的海邊》，以及包美聖唱的《長空下的獨白》。

