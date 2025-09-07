從金馬到藝穗節 港人創作大爆發點燃台灣文化舞台

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣創作環境自由多元，近年吸引不少香港創作者、在台港人積極參與，包括金馬創投會議、2025臺北藝穗節等都有香港作品點亮台灣舞台。

金馬創投會議近日公開入選企劃名單，香港創作者活力勃發，包括《憂鬱之島》導演陳梓桓聯手作家沐羽改編小說《什麼都沒有發生》，再現香港拆局專家傳奇一生；《烈日當空》導演麥曦茵的《可以不原諒的事》描繪三代母女複雜牽絆。

周彤探討親密謊言的女同志家庭劇《Big Little Things》。（金馬執委會提供）

《狂舞派》編劇陳心遙首執導演筒的《桃花樹下》以少時純愛哀悼城市風貌遷徙；香港金像獎最佳編劇關皓月以《無根之木》追索華僑漂流身世；資深香港監製李恩霖偕導演林澤秋的《香港開麥拉》穿越港片黃金年代澆灌電影夢；《正義迴廊》林善演而優則導的《極限馬賽克》則以AV與三級片為引重述世代矛盾。

香港代表另有《緣路山旮旯》導演黃浩然結合美食與交友軟體，以四頓飯談出浪漫戀曲的《廚師發辦》，以及周彤探討親密謊言的女同志家庭劇《Big Little Things》。

「不小心創作社」導演艾文執導的《三色冰》登上臺北藝穗節。（翻攝自官方臉書）

此外，由「不小心創作社」導演艾文執導的《三色冰》與香港導演何故執導、編劇的餐飲劇場《移民前的最後100餐》登上臺北藝穗節。

《三色冰》由茜利妹、黃馨等港台藝人演出，劇情講述在香港生活的三代單親家庭：外婆、母親與女兒；當母親發現女兒是同性戀，從不接受到逐漸理解，家庭在愛情與親情間的矛盾如三色冰品，酸甜交錯卻彼此融合。

《緣路山旮旯》導演黃浩然結合美食與交友軟體，以四頓飯談出浪漫戀曲的《廚師發辦》。（金馬執委會提供）

《移民前的最後100餐》則以「餐飲劇場」形式驚艷登場，在米其林推薦的高級粵菜餐酒館「Junto‧同」演出；劇情改編自香港飲食文學《回憶中的香港味道》系列，濃縮出港人移民潮的眾生相，由港人演員夫婦路懿與巫凱宜主演。

陸委會與策進會同仁表示，台灣環境自由、開放、多元、包容，政府歡迎港澳藝文創作者在舞台盡情揮灑創意，為台灣文化注入新能量。

