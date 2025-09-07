李千娜被虐千百回！「渣男」廢男友露面發聲

〔記者陽昕翰／台北報導〕李千娜推出新歌《再會啦心愛的無緣的人》，特別邀請「金曲創作才子」黃奇斌合唱，MV更由金馬導演楊雅喆執導，找來法國尼斯影展最佳男主角林哲熹共同演出，令人耳目一新。

林哲熹與李千娜再次合作，他打趣說道：「好像我每次遇到妳都是演廢男友，之前合作電影是把一手好牌打爛，這次也差不多，希望下次能演有為的青年。」導演楊雅喆則爆料，最初寫劇本時，李千娜提供了「被虐千百回」的愛情觀，笑說：「這種想法只有變態的女人才會有！」

林哲熹與李千娜再次合作。（環球音樂提供）

李千娜透露，在討論合唱對象時，腦海中第一個就想到黃奇斌，因對方已有一段時間未公開演唱，她原本不敢抱太大希望。恰巧今年台北電影節公布入圍名單，黃奇斌角逐最佳新演員，她傳訊息恭喜之餘，也順勢提起合作的可能，沒想到對方爽快答應，促成這次合作。

驚喜的是，黃奇斌除了獻聲，還在MV中驚喜客串當鋪老闆，成為故事的關鍵人物。李千娜感謝說：「謝謝阿斌幫我的專輯加分，還答應演出MV，詮釋當鋪老闆的角色真的很酷！」

李千娜攜手黃奇斌合唱。（環球音樂提供）

製作人陳建瑋則稱讚兩人的搭配：「原本歌聲各有距離感，但進副歌加上合聲後，整體變得相當契合。」

楊雅喆表示，隨著深入李千娜的想像，逐漸理解她的詮釋角度，兩人最後達成共識，認為這是一首「好好道別的歌」。

