晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

24歲女星棄「月收10萬高薪」來演戲！穿泳裝險血濺舞台

〔記者蕭方綺／台北報導〕凱渥女演員白孟嫺上半年才以初生之犢姿態成為網劇《我的年下守護男》女主角，最近又參加「台灣小姐」選美獲得第5名殊榮，長達半年的賽程「痛、笑、血、淚」都有，最驚險的是泳裝賽那天她突然月經報到，只差一步就在台上流出血來。

白孟嫺（左）當過網劇《我的年下守護男》女主角。（白孟嫺提供）白孟嫺（左）當過網劇《我的年下守護男》女主角。（白孟嫺提供）

白孟嫺從小立志當演員，大學邊念新聞系邊接案拍戲、拍廣告，她說：「我什麼角色都演，連八點檔的路人甲，我都演得很認真。」直到大三暑假因為模仿動物的短影片有400萬點閱，讓她成為月入10多萬的學生網紅，之後又因為以學生記者身份採訪凱渥董事長、參加戲劇甄試而進了「凱渥」。

朋友問她，都演過女主角了，為什麼還要參加選美？白孟嫺說：「其實我拍《我的年下守護男》時，正是我人生谷底。」她簽進「凱渥」沒多久，就被異地戀男友斷崖式分手，失戀爆吃爆肥10公斤，還被經紀人關起來量體重。雖然後來很幸運接到《年下男》女主角，但戲播完也沒帶來太多後續工作，讓她想「主動出擊」、多一個身份而踏上選美舞台。

白孟嫺參加「台灣小姐」選美獲得第5名殊榮。（白孟嫺提供）白孟嫺參加「台灣小姐」選美獲得第5名殊榮。（白孟嫺提供）

白孟嫺不只對演戲有夢，她還希望有一天能站上金馬獎領獎台：「我參加『台灣小姐』選美還有一個很務實的原因，就是想趁機練習跟人說話，我不希望自己以後如果真的有機會站上領獎，會緊張到說不出話。」

選美比賽長達半年，從初賽、才藝賽、泳裝賽一路比到總決賽旗袍，白孟嫺苦笑：「每一場都像在破關打怪，我原本超怕舞台，對自己外表也沒自信，公司的台步課我永遠吊車尾，結果初賽拿到第二名，連經紀人都傻眼，結果就這樣比到總決賽。」

白孟嫺比泳裝賽差點血濺舞台。（白孟嫺提供）白孟嫺比泳裝賽差點血濺舞台。（白孟嫺提供）

過程中，她有無數次想退賽的念頭，每次集訓都心情低落，但都咬牙撐過了：「為了才藝賽，我重新吹起十年沒碰的長笛；為了總決賽的旗袍，我練出身材曲線；為了自我介紹，我學會在幾千人面前用中英文侃侃而談；但最驚險的瞬間絕對是泳裝賽，走到一半我感覺到月經山雨欲來，整場全身緊繃，只想著拜託不要成為新聞頭條。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中