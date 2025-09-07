24歲女星棄「月收10萬高薪」來演戲！穿泳裝險血濺舞台

〔記者蕭方綺／台北報導〕凱渥女演員白孟嫺上半年才以初生之犢姿態成為網劇《我的年下守護男》女主角，最近又參加「台灣小姐」選美獲得第5名殊榮，長達半年的賽程「痛、笑、血、淚」都有，最驚險的是泳裝賽那天她突然月經報到，只差一步就在台上流出血來。

白孟嫺（左）當過網劇《我的年下守護男》女主角。（白孟嫺提供）

白孟嫺從小立志當演員，大學邊念新聞系邊接案拍戲、拍廣告，她說：「我什麼角色都演，連八點檔的路人甲，我都演得很認真。」直到大三暑假因為模仿動物的短影片有400萬點閱，讓她成為月入10多萬的學生網紅，之後又因為以學生記者身份採訪凱渥董事長、參加戲劇甄試而進了「凱渥」。

朋友問她，都演過女主角了，為什麼還要參加選美？白孟嫺說：「其實我拍《我的年下守護男》時，正是我人生谷底。」她簽進「凱渥」沒多久，就被異地戀男友斷崖式分手，失戀爆吃爆肥10公斤，還被經紀人關起來量體重。雖然後來很幸運接到《年下男》女主角，但戲播完也沒帶來太多後續工作，讓她想「主動出擊」、多一個身份而踏上選美舞台。

白孟嫺參加「台灣小姐」選美獲得第5名殊榮。（白孟嫺提供）

白孟嫺不只對演戲有夢，她還希望有一天能站上金馬獎領獎台：「我參加『台灣小姐』選美還有一個很務實的原因，就是想趁機練習跟人說話，我不希望自己以後如果真的有機會站上領獎，會緊張到說不出話。」

選美比賽長達半年，從初賽、才藝賽、泳裝賽一路比到總決賽旗袍，白孟嫺苦笑：「每一場都像在破關打怪，我原本超怕舞台，對自己外表也沒自信，公司的台步課我永遠吊車尾，結果初賽拿到第二名，連經紀人都傻眼，結果就這樣比到總決賽。」

白孟嫺比泳裝賽差點血濺舞台。（白孟嫺提供）

過程中，她有無數次想退賽的念頭，每次集訓都心情低落，但都咬牙撐過了：「為了才藝賽，我重新吹起十年沒碰的長笛；為了總決賽的旗袍，我練出身材曲線；為了自我介紹，我學會在幾千人面前用中英文侃侃而談；但最驚險的瞬間絕對是泳裝賽，走到一半我感覺到月經山雨欲來，整場全身緊繃，只想著拜託不要成為新聞頭條。」

