江祖平憂居住安全喊無力！周杰倫破億情歌意外成大學跟騷法教材

〔記者陳慧玲／台北報導〕江祖平近期揭發指控遭三立副總龔美富之子龔益霆下藥性侵，今（7日）凌晨又在社群發文談到「我真的...快沒有力氣了！」憂心對方知道自己的住所，害怕自己的居住安全出問題。巧的是，最近某大學校園宣導「跟蹤騷擾防制法」，選用的教材竟是「周董」周杰倫的情歌《等你下課》，引起網友討論。

周董的《等你下課》由他親自作詞作曲，近期在東吳大學健康及諮商中心舉辦的秋季班交流生的性平宣導活動上，成為宣導「跟蹤騷擾防制法」的教材，還特別將歌中可能符合跟騷法的句子以紅線畫出來，讓學生有更明確的想像實例。

請繼續往下閱讀...

周杰倫的破億情歌，意外成為跟騷法教材。（杰威爾提供）

《等你下課》目前點擊已超過1.4億，但歌曲第一句歌詞「你住的巷子裡，我租了一間公寓，為了想與你不期而遇」，就被視為符合跟蹤法的狀況之一，另外「我找了份工作，離你宿舍很近」，還有「躺在你學校的操場看星空，教室裡的燈還亮著你沒走」，以及「總有一天總有一年會發現，有人默默的陪在你的身邊」，這些歌詞都成為老師提醒學生，恐觸及跟騷法的狀況。

周董在歌中寫道「暗戀一點都不痛苦，痛苦的是你根本沒看我」，被很多網友大讚寫得太精闢，原本這首《等你下課》唱出許多有暗戀經驗的網友心聲，也讓點擊破億，引起很大共鳴，但現在性平意識抬頭，歌詞中的很多暗戀狀況，也意外變成校園中的宣導教材。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法