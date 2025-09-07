江祖平事件後 作家H點名李怡貞喊告

作家Ｈ一早在臉書發聲，表示再江祖平事件後，他決定對律師李怡貞提告。（翻攝自作家Ｈ）

〔記者林南谷／台北報導〕作家Ｈ今（7）日上午在臉書發文表示，明天禮拜一會去台北律師公會補件，檢舉律師李怡貞在其2粉專口不擇言的胡亂污辱人，羞辱人，他說：「9月結束之前，會提告.....我說了，我就會做！」

發文中，作家H點名李怡貞，只因他挑明稱李包庇呂秋遠，「你去調我的財務狀況，這不打緊，因為可笑的是你認為我真的進入了更生程序，咬定我沒錢，所以不可能請律師提告，連帶前面兩位也因此開始大肆渲染！恐怖情人，嘲諷，謾罵，訕笑！看別人隱私對話的斷章取義，還可以直接污衊他人為恐怖情人，絲毫不用講證據的女人大律師，真偉大！」

作家H表示，李怡貞律師口口聲聲說他是恐怖情人，「請問你，七月份前女友陳珮甄哭著發文，哭著直播說幫女兒轉學，說把家門密碼鎖換了號，真的這麼害怕的話，為什麼會在六月中去把我們一年半前的line對話截圖給江佳恩，要她散播！是做啥？用來刺激恐怖情人？不是很怕恐怖情人會做出沙人行為？根本自行打臉！」

​另外，作家H也稱李怡貞不斷罵他渣男，恐怖情人，請問，是哪個行為？請你具體的，堅決的，詳細的告訴我；或者你也不用告訴我，只要準備好在檢察官面前訴說，更怒嗆聲：「李怡貞的真面目，更是在呂秋遠和江祖平事件後，完全暴露！」

作家Ｈ臉書全文

明天禮拜一，我會去台北律師公會補件，檢舉女大律師李怡貞在她兩個粉專裡，口不擇言的胡亂污辱人，羞辱人。九月結束之前，會提告。三之三，一如你們所願，我說了，我就會做！

​

一之三，前任陳珮甄，在六月中提供我未授權的對話截圖給「絞肉機」江佳恩，並且捏造我們交往期間的性事，企圖用我手術後的副作用來帶風向，心地之惡毒（我在此可以#用我自己生命發最毒的誓，如果她講的性事有半點證據她拿得出來，證明她講的事實存在，我可以立即消失在這世上）！

​

另外還潛水在江佳恩的群組裡頭，和她一起用低級的言語性騷霸凌，我那副因為攝護腺癌末動過手術的身體！

​

二之三，「絞肉機」江佳恩，散播我未授權的對話，在群組唱Ａ歌影射癌末病人手術後的副作用，在我上偵查庭當天，捏造我登入你手機的謊言！

​

三之三，李怡貞。只因為我挑明了你在包庇呂秋遠，你去調我的財務狀況，這不打緊，因為可笑的是你認為我真的進入了更生程序，咬定我沒錢，所以不可能請律師提告。

​

連帶前面兩位也因此開始大肆渲染！恐怖情人，嘲諷，謾罵，訕笑！看別人隱私對話的斷章取義，還可以直接污衊他人為恐怖情人！

​

絲毫不用講證據的女人大律師，真偉大！

​

從六月初開始，三位接力的輪番網路霸凌，加上留言的發酵，造成我一直到今天為止，憂鬱症的用藥量增加，並且失去好幾份工作。

​

我從來沒想過，我在交往期間，拼盡一切付出對待的人，一轉頭，不但被她抹黑到工作盡失，公信力全無，甚至連被這等水平的人，用我的性器官來羞辱，我都無法辯駁！

​

陳珮甄還可以在她的粉絲面前演戲，說自己是被胡亂爆料！

​

不敢講是因為性騷而被文策院結束合作！

​

陳珮甄和江佳恩在去完警局做完筆錄回來之後，陳珮甄在發文裡講出了受害者的名字，江佳恩也跟著講了代號，我在這邊可以順便告訴兩位，這個行爲，不管最後申訴處分有沒成立，兩位已經再度犯罪，可以準備另外一筆罰款！

​

陳珮甄在自己的發文底下，面對網友的留言，睜眼說瞎話，辯稱江佳恩唱的歌詞裡面是ＧＧ，不是性器官，很可惜，她的發言早已經被幫助我的網友「國中老師」截圖。

​

即使妳事後收回留言，也來不及了！

​

妳倆，就是共犯！

​

李怡貞律師口口聲聲說我是恐怖情人！請問你，七月份陳珮甄哭著發文，哭著直播說幫女兒轉學，說把家門密碼鎖換了號。

​

真的這麼害怕的話，為什麼會在六月中去把我們一年半前的line對話截圖給江佳恩，要她散播！是做啥？用來刺激恐怖情人？

​

不是很怕恐怖情人會做出沙人行為？根本自行打臉！

​

另外李怡貞律師不斷罵我渣男，恐怖情人！請問，是哪個行為？

​

請你具體的，堅決的，詳細的告訴我！或者你也不用告訴我，只要準備好在檢察官面前訴說！

​

大家都告訴我，不要先告訴對方，自己要提告，要告的內容是什麼，就是不要讓你們有時間或找資料法規準備！

​

但我根本不在乎！

​

我花這些錢，做這些事，把這些陳述出來。不是為了要定誰的罪！

​

我是要讓全世界的人知道，我Ｈ不做虧心事！甚至，就是要讓全世界知道：就算你們知道被告，知道要準備怎麼答辯，最後還是有罪，那，就給我硬生生地吞嚥下去吧！

​

小號是誰使用的又如何？

​

向文策院檢舉的人是我又如何？

​

陳珮甄想要用「因為檢舉妳讓妳沒工作所以這個人是恐怖情人」的邏輯來抹黑我！

​

但我敢這樣講的原因是，陳珮甄妳確實做了壞事，我本來就可以檢舉，就算是小號也可以說實話。而我手上就是有證據，因為妳，就是私下接案了！

​

我倆心裡都很清楚，妳做過什麼？但妳不知道，我掌握了什麼！

​

想想看在交往和分手之前，我就是這樣一個人，因此媒體邀請，因此大家喜歡問我意見。我講我該講的，做我該做的。

​

這一年多來被妳這樣一個欺騙自己粉絲的假人設，搞得我裡外不是人，又說是單親，又要拿小孩出來情勒！

​

如果妳哭著問，為什麼「國中老師」要檢舉妳工作，我更想問，那妳為什麼要刻意丟截圖來犯法？！

​

江佳恩也不用在那邊假惺惺說什麼吃早餐的事情了！

​

那是工作給的福利，跟妳一點關係都沒有！

​

妳的邪惡以及沒有品格，我在群組截圖裡都看盡了！

​

而李怡貞的真面目，更是在呂秋遠和江祖平事件後，完全暴露！

​

這個月做完這第三個提告和檢舉之後，你們三個人的任何事情，我都懶得回應了！

​

你們就生活在自己低等的維度裡面打轉，我不會再想把生命浪費在你們任何一個人身上！

​

加油！盡量爭取刑度低點！因為那已經不是我在意的重點！

​

PS：李怡貞律師，就算你刪除了關於我的文，我檢舉補件依舊可以把陳沂和黃宥嘉的文附上去，我不是只能檢舉關於我自己的事情而已唷⋯⋯

​

好自為之吧！

