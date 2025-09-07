晴時多雲

娛樂 最新消息

江祖平遭疑為何不報案 醫師心疼：日子還要過嗎？

江祖平勇揭露遭三立電視副總龔美富之子龔益霆下藥性侵，各界關注。（資料照，記者陳奕全攝）江祖平勇揭露遭三立電視副總龔美富之子龔益霆下藥性侵，各界關注。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者林南谷／台北報導〕江祖平勇揭露遭三立電視副總龔美富之子龔益霆下藥性侵，今（7）日凌晨再發聲坦言縱使外界傳出龔美富父子已離開公司，她仍心生恐懼並直言：「我更害怕的是……他們知道我住哪裡。」

對此，醫師王姿允特別在臉書發文表示，什麼情況下，女性被me too後不會選擇立刻去報案或留下證據，而是會陷入自我掙扎跟懷疑好一陣子，甚至是好幾年？直到知道有多位受害者後才忍不住說出？

她表示原因很簡單，就是加害者是熟人，或有共同圈的人，不但有交情，甚至還有比自己更多的資源和更高的地位，「演藝圈也好，學術圈也罷，學校、醫院、公司都一樣。告發後，日子還要不要過？要撕破臉嗎？職涯怎麼辦？夢想怎麼辦？會不會被封殺？小蝦米對大鯨魚會不會被懷疑揭發的動機？有那麼多人看這個人臉色吃飯，誰會在意我的傷痛？」

王姿允說，那麼多人不敢得罪他，會不會反而出現質疑的言論讓我受到二次或是三次傷害？最後，值不值得為這種爛人而影響自己的人生規劃？如果加害者是陌生人或一般沒有權勢的人，當然立刻報警蒐證準備把對方告s，但偏偏me too的加害者就是利用我們女性上面的種種掙扎和困境下手。」
她再強調一次，沒有任何有知名度的女性，會用這種事來刷流量或當作報復的籌碼，因為完全得不償失，「我們會希望世人記得的是我們事業的成功，我們的發光發熱，而不是跟哪個渣男有任何牽扯，如果不得已說出來，都是因為不希望有更多人受害，支持所有勇敢說出的女性。」

