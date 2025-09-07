晴時多雲

娛樂 最新消息

趁亂踩江祖平一腳 作家謝知橋斥「超噁」

江祖平控前男友龔益霆性侵及性騷擾，事件持續發酵。（翻攝自臉書）江祖平控前男友龔益霆性侵及性騷擾，事件持續發酵。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕女星江祖平勇敢揭露遭三立電視台副總龔美富之子龔益霆下藥性侵，今（7）日凌晨她再發聲坦言縱使外界傳出龔美富父子已離開公司仍心生恐懼，直言：「我更害怕的是……他們知道我住哪裡。」

三立新聞台、財經台多位主播、主持人，包括黃倩萍、許貴雅、王偊菁等人都挺身透過個人臉書發文表達力挺江祖平，「相信電視台不會縱容，絕對會妥善處理」、「調查很快就會水落石出，還受害者一個公道，加害者繩之以法」。

作家謝知橋也在臉書沉痛發聲，他表示目前的發展就是譴責性暴力，更不滿說：「至於某些趁亂跑出來踩江祖平一腳的，無論是電視台或是自媒體，都超噁心。」

至於三立電視則發聲明表示，無論基層員工或是管理階層，皆一視同仁、同一標準，絕無所謂「高層」就被容許犯罪；三立指出，台灣是法治國家，任何人都應該守法，提升影視產業良善的工作環境，更是該台一直以來的目標，「三立已全力配合檢警調查，盼儘速讓事實得以釐清，還給受害者公道。」

