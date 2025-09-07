晴時多雲

娛樂 最新消息

百間餐廳因疫情全倒 石榴姐沒拍電影靠這存活

苑瓊丹將在本月11日歡度62歲生日。（香港星島日報）苑瓊丹將在本月11日歡度62歲生日。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深港星苑瓊丹將在本月11日歡度62歲生日，從影逾40年曾是「星爺」周星馳愛將，更與已故「殭屍道長」林正英有過一段情，在賣座電影《唐伯虎點秋香》、《逃學威龍》有不少搶戲演出，日前受訪自曝因疫情衝擊，曾有逾百間牛雜店的她被迫全部收攤。

苑瓊丹日前接受香港知名主持人鍾慧冰YouTube頻道訪問，被問到傳聞百間副業全收攤，她笑說：「由百間變零間，有什麼奇怪？什麼事都可能發生。」坦言雖然損失慘重，但自認賠錢賠慣了，不如勇敢往前走，直言：「這就是生存的道理。」

她曾以《唐伯虎點秋香》「石榴姐」一角走紅。（香港星島日報）她曾以《唐伯虎點秋香》「石榴姐」一角走紅。（香港星島日報）

香港《星島日報》報導，苑瓊丹這幾年積極開拓中國市場，經常靠直播帶貨撈錢，她說：「藝人缺乏拍電影機會，直播帶貨是一條出路，藝人應主動出擊爭取轉型，不應該處於被動狀態。」透露即使是為直播帶貨寫文案，撰寫30則影片可賺7萬港幣（約27萬台幣），認為有知名度、肯出鏡帶貨的明星，以此謀生收入會很可觀。

苑瓊丹曾以《唐伯虎點秋香》「石榴姐」一角走紅，不計形象的演出令觀眾印象深刻，台灣觀眾對她並不陌生。

