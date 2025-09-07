卡神楊蕙如聲援江祖平 嗆龔益霆不輸「他」

江祖平公開指控前男友、三立電視資深副總龔美富之子龔益霆涉嫌下藥性侵及性騷擾，事件持續發酵。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕女星江祖平公開指控前男友、三立電視資深副總龔美富之子龔益霆涉嫌下藥性侵及性騷擾，事件持續發酵，而龔益霆除否認指控並加碼公開2人曾是情侶，要求江祖平刪除所有不實貼文，否則不排除提告。

今（7）日凌晨江祖平再發文吐露心聲，表示自己看了新聞後，仍覺得即使龔美富及龔益霆父子倆都離開公司，心中依舊恐懼，因為「他們知道我住哪裡」，更表示自事件發生後每天都要到天亮才敢在沙發睡著。

請繼續往下閱讀...

「卡神」楊蕙如。（翻攝自楊蕙如臉書）

「卡神」楊蕙如也透過臉書發文聲援江祖平，她怒斥說：「管你渣男有一粒兩粒還是三立，越來越多人爆料三立副總龔美富的兒子龔益霆的各種劣行，利用媒體影響力和權勢欺負女性，根本不輸黑人陳建州！」

楊蕙如呼籲三立為了自清，絕對不能護短，並希望各界也應該不分藍綠白中間選民，聲援江祖平在內的受害女性，她表示：「做錯的人不應該有權勢有背景就能夠脫身，而是應該被譴責、道歉、接受該有的法律制裁！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法