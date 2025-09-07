晴時多雲

娛樂 最新消息

擁有身體自主權！小紅老師挺身為江祖平發聲

江祖平勇揭遭三立副總龔美富之子龔益霆下藥性侵，今（7）日凌晨她再發聲坦言，縱使外界傳出龔美富父子已離開公司，她仍心生恐懼。（資料照，記者王文麟攝）江祖平勇揭遭三立副總龔美富之子龔益霆下藥性侵，今（7）日凌晨她再發聲坦言，縱使外界傳出龔美富父子已離開公司，她仍心生恐懼。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者林南谷／台北報導〕網紅小紅老師過去開第一槍提告「NONO」陳宣裕涉犯妨害性自主罪，事後也替多名受害女性發聲，但身為事件吹哨者的她，6月分享近況自曝「完全0收入」，也失去所有生活的動力，今（7）日上午，小紅老師挺身為女星江祖平發聲。

江祖平勇揭遭三立副總龔美富之子龔益霆下藥性侵，今（7）日凌晨她再發聲坦言，縱使外界傳出龔美富父子已離開公司，她仍心生恐懼，直言：「我更害怕的是……他們知道我住哪裡。」稍早小紅老師表示自己不認識江祖平，但她近日收到很多網友私訊，希望小紅老師轉告江祖平要注意自身安全。

稍早小紅老師發文表示，記得那時她也收到各種死亡威脅，也幾乎完全沒辦法入睡，足不出戶，隔了很長時間，連過馬路都害怕有人衝過來撞我製造意外，她認為江祖平原本只是要求道歉，但龔益霆是典型的NPD人格怎麼可能認錯，事件越滾越大，資訊越來越多，「目前看來，受害者不只藝人江祖平，還有幕後的化妝師助理，現在還有接二連三的受害者出現了。」

小紅老師因曝「NONO」陳宣裕涉犯妨害性自主罪，但身為事件吹哨者，6月分享近況自曝「完全0收入」。（資料照）小紅老師因曝「NONO」陳宣裕涉犯妨害性自主罪，但身為事件吹哨者，6月分享近況自曝「完全0收入」。（資料照）

小紅老師進一步分析龔益霆發的聲明文，無疑想說明他們當時是交往期間，想把事件合理化，「但無論交往與否，沒有同意，就是杏親，就是犯罪。依江祖平提供的資料，龔男根本就是個恐怖情人，交往期間還有砍門家暴等等，在伴侶非自願情況下藥昏迷杏親，全程還拍了私密影片，哪個女生願意讓這種影片外流，權勢、把柄、家暴、恐怖情人、人身安全….種種因素，我猜想這也是忍到現在才講的原因之一。」
小紅老師最後感嘆，這個行業本就有許多不對等的情況，但權勢不是為非作歹的護身符，「江祖平的發聲，至少讓社會再一次去正視『意願』的重要，我們都擁有身體自主權。」

