張啟樂陪妻挺肚飯後散步 突抽痛送醫急診

張啟樂來台5年晉升台灣女婿，即將在11月迎來第一個小孩誕生，前天妻子飯後散步身體微恙，緊急到醫院掛急診（圖右）。（翻攝自張啟樂臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕在香港出生的張啟樂有「港仔男星」封號，2020年來台定居娶了台灣女友晉升「台灣女婿」，夫妻倆將在11月迎來第一個小孩誕生，醫生建議張啟樂妻子最近每餐飯後要散步1小時，他也乖乖照做，每天飯後固定陪太太一起外出走走。

不過最近幾次餐後散步時，妻子常常走到一半就覺得肚子變硬，有點不舒服，張啟樂透露以前通常坐一下就會好，但前晚狀況比較特別，他記得當天晚上9點45分，散步快要結束前，太太又說肚子變得很硬，還有點抽痛。

請繼續往下閱讀...

當下，2人先在路邊找地方坐著休息，但都沒緩解，後來找了可以平躺地方，幾次以為好轉，但太太一坐起來開始緊繃變硬，時好時壞持續快半小時，張啟樂開始覺得不太對勁，立刻決定叫計程車直奔醫院。

2人約莫晚間10點50分下車，不到11點就進了產房檢查室，張啟樂說，護理師幫太太接上胎兒監測器，只要有不舒服就按鈕紀錄；隨後醫師開了安胎藥，接著做陰道跟腹部超音波檢查，幸好沒有大問題。

張啟樂表示整個檢查大約1小時，最後醫生開了安胎藥繼續服用，2人回到家剛過凌晨12 點半，他感動說：「這次經驗讓我覺得台灣醫院很有效率，這麼晚至少4至5位護理師和醫師處理突發狀況，讓我對太太生產更安心了。」

