聊天愛拍手大笑？ 阿部瑪利亞曝台灣人7大特徵掀討論

阿部瑪利亞表示台灣人聊天時常會拍手大笑。（翻攝YouTube）阿部瑪利亞表示台灣人聊天時常會拍手大笑。（翻攝YouTube）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女星阿部瑪利亞自從加入網路節目《木曜4超玩》後，知名度大幅提升。近期她將重心轉往經營個人YouTube頻道，日前上傳一支名為《日本人眼中の台灣人７大特徵》的影片，內容引起台灣網友熱烈共鳴。

阿部瑪利亞指出台灣人不喜歡穿有領子的衣服。（翻攝YouTube）阿部瑪利亞指出台灣人不喜歡穿有領子的衣服。（翻攝YouTube）

影片中，阿部瑪利亞在日本街頭尋找台灣人，並歸納出她觀察到的台灣人特色。首先，她提到台灣人習慣將重要物品放在桌上；其次，台灣人不愛穿有領子的衣服，而男生口袋則常常塞滿各種東西。此外，她也發現台灣人「超愛排隊，什麼都能排」，對免費贈品毫無抵抗力。

在互動方面，阿部瑪利亞笑說，台灣人聊天時常會「拍手大笑」，被稱讚時則會靦腆害羞，甚至刻意轉移話題，這些舉動讓她印象深刻。

阿部瑪利亞在日本尋找台灣人。（翻攝YouTube）阿部瑪利亞在日本尋找台灣人。（翻攝YouTube）

最後，她特別強調台灣人「文化認同感很強」，不僅熱衷分享台灣文化，還會習慣性地向他人推廣，讓她直呼這是日本人值得學習的地方。

