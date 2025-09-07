晴時多雲

娛樂 最新消息

江祖平控遭性侵陷恐懼！ 郭源元轉發聲明隔空聲援

郭源元轉發婦援會的聲明，聲援江祖平。（翻攝臉書）郭源元轉發婦援會的聲明，聲援江祖平。（翻攝臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人江祖平日前指控三立電視資深副總龔美富之子龔益霆涉嫌下藥性侵及性騷擾，消息震驚演藝圈。女星郭源元日前曾公開指控黑人陳建州性騷擾，昨（7日）再度在社群分享婦女救援基金會的聲明，引發外界聯想是在聲援同樣身陷風波的江祖平。

郭源元於IG轉發婦援會的聲明，並寫下：「每個人都有性自主權、身體自主權，即使是親密關係，也不能把性侵行為、未經同意拍攝裸照視為關係中合理行為。」貼文引發網友討論。

郭源元轉發婦援會的聲明，聲援江祖平。（翻攝IG）郭源元轉發婦援會的聲明，聲援江祖平。（翻攝IG）

另一方面，江祖平也在昨晚於IG曝光近況，她透露自己身高167公分，體重已掉到僅剩46公斤，對憔悴身形感到無奈。她進一步表示，自事件發生後，幾乎每天都要到天亮才敢在沙發上睡著，「我真的連外賣都不敢點，因為不知道某人會不會守在家裡外面，然後在螢幕裡看到戴安全帽的，是不是真的是外送員……還是某人假裝的？」言語間流露滿滿的不安與恐懼。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

