張柏芝驚喜現身紅館！自嘲：才華沒有但顏值還在

香港女星張柏芝。（資料照；翻攝微博）

胡御柔／核稿編輯

〔記者胡御柔／綜合報導〕香港女星張柏芝近年將事業重心轉往中國，鮮少在香港公開亮相。日前，她驚喜現身林家謙第九場紅館演唱會，以「盲盒嘉賓」身份登台。張柏芝身穿輕盈薄紗裙，梳起俏麗雙馬尾，與林家謙合唱代表作《任何天氣》及《留給最愛的說話》，勾起現場觀眾與網友滿滿回憶。

演出後，張柏芝更在小紅書上分享一支名為《Vlog | 沉浸式歌手再體驗日記》的影片，記錄幕後趣事。她幽默表示，自己自18歲起就常到紅館，但每一次登場「都不是自己的演唱會」，語氣間帶著笑意。

請繼續往下閱讀...

談及選歌過程，張柏芝透露主辦單位邀她挑選兩首歌曲，她第一首選了《任何天氣》，第二首則令人意外，並非自己的作品，而是《留給最愛的說話》。她笑說：「這首歌雖然不是因我而紅，但至少能唱一首真正喜歡的歌。」

此外，她也大讚林家謙「才華洋溢」，但隨後馬上自嘲：「看著他，我心裡在想，才華我是沒有啦，但顏值我還是有的。」說完更大笑拍手，十分逗趣。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法