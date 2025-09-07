江祖平揭性侵真相 范雲：三立應負雇主責任

江祖平近日怒控三立資深副總龔美富之子龔益霆惡劣行徑。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕江祖平公開指控前男友、三立電視資深副總龔美富之子龔益霆涉下藥性侵及性騷擾，事件持續引發輿論熱議。對此，龔益霆否認指控，並加碼公開2人曾是情侶，要求江祖平刪除所有不實貼文，否則不排除提告。

今（7）日凌晨江祖平於社群發文吐露心聲表示自己看了新聞之後，仍覺得即使龔美富及龔益霆父子倆都離開公司，心中依舊恐懼，因為「他們知道我住哪裡」，更表示自事件發生後，自己每天都要到天亮才敢在沙發上睡著。

而此事引起廣泛討論，不少人希望民進黨立委范雲回應，對此長期關注性平議題的范雲，昨晚也在臉書發聲。

范雲發文表示：「支持江祖平勇敢揭露遭遇的不法行為。無論是否交往，未經同意的性行為都是性侵；未經同意拍攝或散布性私密影像，也屬性暴力。數位性暴力對受害者的心理與身體傷害，同樣嚴重。」

她接著說，「根據江祖平發聲的內容，三立資深副總兒子龔益霆涉及性侵、親密關係暴力、未經同意拍攝性影像，可能觸及刑法、家暴法。三立電視台也應負起性工法中的雇主責任。」

范雲表示：「我曾參與推動通過性私密影像防治相關法案，刑法明文規定，以強暴、脅迫、恐嚇或其他違反意願的方式，拍攝或散布性影像者，最高可處五年有期徒刑，並科罰金五十萬元以下。」

2023年MeToo運動後修法，范雲指出她也提高了雇主責任：工作場所的性騷擾，無論是行為人或被害人，任一方的雇主在知悉後，都有責任釐清及提供協助，「被害人站出來，將自己的傷口暴露在大眾的視野之下，除了勇敢，更多的是令人心疼；如果被害人有需要，我很願意邀請婦女團體一起協助，性暴力零容忍，無論對方是誰都一樣。」

