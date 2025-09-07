力挺江祖平！ 周品均開轟：檢討被害者都是共犯



江祖平近日發文控訴三立電視資深副總龔美富之子龔益霆涉性侵與性騷。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕江祖平踢爆三立資深副總龔美富兒子龔益霆涉嫌性侵，並認自己是受害者，對此，前東京著衣創辦人、有「電商女王」封號的周品均6日在Threads發文分享對此事看法，透露曾嫁家暴男並直言：「所有檢討被害者的人，都是共犯！」

周品均發文一開頭表示，有人傳江祖平相關新聞給她，並質疑女方：「明明交往過！哪招？」此番言論讓她非常傻眼怒轟：「交往過又怎麼樣？不代表不是受害者！也不代表不能揭發他！」

前東京著衣創辦人周品均有「電商女王」封號。（翻攝自IG）

對於網路質疑聲浪，周品均自揭慘痛經歷：「我曾經嫁給家暴男！揭發他時也被說：還不是自己選的？」同時反問：「到底為什麼要把問題推給受害者？」強調沒人會在交往前，就知道對方真面目，「如果知道！誰會交往？」

周品均最後指出：「加害人就是加害人！無論交往過，還是結過婚，加害人錯就是錯！」表示任何試圖把錯推給被害者的行為，只會讓加害人更囂張，同時警告所有抱持著同樣想法的人：「所有檢討被害者的人，都是共犯！受害者從來不該被檢討！交往過、結過婚，都不代表活該承受暴力。」

