新科「威尼斯影后」辛芷蕾是誰？從《如懿傳》拚出頭夢想成真

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕39歲中國演員辛芷蕾以電影《日掛中天》於第82屆威尼斯影展封后，自黑龍江出生、中央戲劇學院畢業的她，打破華語女星在威尼斯長達13年的「影后荒」，她獲獎後表示，女人只要勇敢追尋夢想，最後都會成真，感言十分勵志。

辛芷蕾以《日掛中天》奪下第82屆威尼斯影后。（翻攝自X）

辛芷蕾代表作包括王家衛執導的《繁花》、《慶餘年》，以及夯劇《如懿傳》「後宮第一美人」金玉妍等，也演過電影《長江圖》、《繡春刀2：修羅戰場》、《喬妍的心事》等，這次在威尼斯順利封后，成為繼鞏俐《秋菊打官司》、葉德嫻《桃姐》後，第3位拿下威尼斯影后的華人女星。

請繼續往下閱讀...

辛芷蕾出身貧困，高中畢業後努力考上哈爾濱的服裝學校，不料遇上父親發生意外，下半身癱瘓，母親又得外出工作，她利用課餘時間四處打工，發傳單、當模特兒，據知月收入2000塊人民幣，只留400塊給自己，其他留給家用。

辛芷蕾曾在《如懿傳》飾演金玉妍聞名。（翻攝自豆瓣）

經多年努力與磨練，辛芷蕾以《畫皮》小配角出道，直到2017年宮鬥劇《如懿傳》終於成名，不過到了王家衛的《繁花》，又傳出被嫌棄「沒女人味」，為戲整整練舞兩年。

辛芷蕾《繁花》演出李李。（翻攝自豆瓣）

辛芷蕾新片《日掛中天》講述一對昔日戀人在7年後重逢，揭露兩人不為人知的過去；電影於威尼斯首映後好評不斷，外媒誇她在「冗長的電影中，貢獻沉靜而扣人心弦的表演，足以掌控全局」，頒獎前即成為影后頭號熱門，最終擊敗賽前大熱門亞曼達塞佛瑞。

辛芷蕾飾演的角色美雲連累舊愛，為她頂罪入獄，她表示「角色就是個普通人，有普通人的愛恨情仇」，外媒評價她演技內斂而不失力量，個人色彩強烈不張揚，這次能在歐洲三大影展封后，象徵華人演藝力量再次走向國際舞台。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法