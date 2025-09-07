晴時多雲

娛樂 電影

威尼斯閉幕》朴贊郁、舒淇都落空！賈木許首摘金獅獎脫口「oh Sxxt」

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕第82屆威尼斯影展今（7）凌晨閉幕，口碑不俗的韓國名導朴贊郁新片《徵人啟弒》，以及舒淇首部執導電影《女孩》遺憾未獲獎；「最佳影片」金獅獎頒給美國導演賈木許新片《父母姐弟》（暫譯），是他首奪該影展首獎，他一上台爆粗口「oh shit」，直說是意想不到的榮譽。

美國導演賈木許新片《父母姐弟》拿下本屆最佳影片金獅獎。（翻攝自威尼斯影展官方X）美國導演賈木許新片《父母姐弟》拿下本屆最佳影片金獅獎。（翻攝自威尼斯影展官方X）

《父母姐弟》分別發生在美國、英國愛爾蘭、法國巴黎等3個不同國家的獨立故事，圍繞成年子女和疏離的父母之間緊張的關係；該片此前以3.56分（滿分5分）領跑威尼斯ICS場刊評分，外媒大讚電影雖觸及「孤獨、手足紛爭、婚姻困境」等嚴肅議題，整體氛圍卻顯得溫暖，不複雜，堪稱是賈木許近年「最簡約」的作品之一。

辛芷蕾以主演電影《日掛中天》勇奪威尼斯影后。（翻攝自威尼斯影展官方X）辛芷蕾以主演電影《日掛中天》勇奪威尼斯影后。（翻攝自威尼斯影展官方X）

最佳女主角方面令人驚喜，年僅39歲的中國女星辛芷蕾以導演蔡尚君新片《日掛中天》，成為繼鞏俐、葉德嫻後，第3位威尼斯華人影后；她飾演一名城市中的底層女性，表演舉重若輕，將故事核心凝聚在角色既脆弱又堅強的生命力中。

義大利資深演員托尼瑟維洛以開幕片《恩典》政治人物一角獲頒影帝。（翻攝自威尼斯影展官方X）義大利資深演員托尼瑟維洛以開幕片《恩典》政治人物一角獲頒影帝。（翻攝自威尼斯影展官方X）

辛芷蕾從評審趙濤手中拿下獎盃，強忍泛淚眼眶表示「想對所有女孩說一聲『只要有夢想，就大膽去想，大膽去做，萬一有天就實現了呢』」，開心表示拿獎就像做夢一樣。

影帝頒給開幕片《恩典》義大利資深演員托尼瑟維洛，是他第11次和導演保羅索倫提諾合作；托尼瑟維洛飾演義大利總統，國際影評大讚他的表演「登峰造極」，以個人魅力彌補劇本的薄弱，並將政治人物的複雜度演繹得淋漓盡致。

《欣德・拉賈布之聲》聚焦6歲巴勒斯坦女孩，慘遭以色列軍隊殺害的事件，拿下評審團大獎。（翻攝自威尼斯影展官方X）《欣德・拉賈布之聲》聚焦6歲巴勒斯坦女孩，慘遭以色列軍隊殺害的事件，拿下評審團大獎。（翻攝自威尼斯影展官方X）

此外，由巨石強森、艾蜜莉布朗主演的美國傳記電影《粉碎機》勇奪「最佳導演」銀獅獎，電影聚焦綜合格鬥傳奇選手馬克克爾追求事業及掙扎於藥物成癮的奮鬥歷程，此番拿獎，讓兩位主角成為明年奧斯卡有力競爭者之一。

至於評審團大獎《欣德・拉賈布之聲》賽前讚聲一片，電影重現6歲巴勒斯坦女孩慘遭以色列軍隊殺害的事件，導演考瑟班哈尼亞獲獎後高呼：「願靈魂得以安息，願兇手不得安眠，自由屬於巴勒斯坦」。

★ 第82屆威尼斯影展「主競賽單元」得獎名單 ★

最佳影片金獅獎：《父母姐弟》（美國）

最佳導演銀獅獎：《粉碎機》班尼沙夫戴（美國）

評審團大獎：《欣德・拉賈布之聲》（突尼西亞）

評審團特別獎：《雲之下》（義大利）

最佳男演員：《恩典》托尼瑟維洛（義大利）

最佳女演員：《日掛中天》辛芷蕾（中國）

最佳新進演員：《寂靜的朋友》露娜維德勒（瑞士）

最佳劇本：《執筆》（法國）

未來之獅獎：《短暫的夏天》（賽爾維亞）

製表 / 記者鍾志均

點圖放大header
點圖放大body

