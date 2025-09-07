晴時多雲

江祖平深夜發聲！認心力交瘁恐懼 憂遭跟蹤「天亮才敢睡」

江祖平恐懼籠罩日常，直至天亮才敢就寢。（翻攝自臉書）江祖平恐懼籠罩日常，直至天亮才敢就寢。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕江祖平日前勇敢揭露遭三立副總龔美富之子龔益霆下藥性侵震怒各界。事件揭發至今，江祖平持續在社群分享心境，今（7日）凌晨更坦言，縱使外界傳出龔美富父子已離開公司，她仍心生恐懼，直言「我更害怕的是……他們知道我住哪裡。」字字句句透出不安與焦慮。

江祖平透露，自事件發生後，幾乎夜夜失眠，「每天都要到天亮了才敢在沙發上睡著」，稍有聲響就驚醒。她無奈表示，這段時間自己已經「好累、好累，心力交瘁」，恐懼的陰影仍然籠罩生活，讓她難以獲得安穩休息。

江祖平更直言，連叫外送都不敢，因為擔心外送員可能是「某人假扮的」，甚至疑神疑鬼地害怕在監視器中看到戴安全帽的人影。她語氣沉重地表示：「我真的……快沒有力氣了」，讓粉絲與網友看了心疼不已，紛紛留言打氣，希望她能獲得安全感與應有的保護。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

