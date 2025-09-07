蕭煌奇鬼月公開飯店房間秘密視角 網驚揭：很多叔叔阿姨躲在裡面

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王蕭煌奇時常透過社群與粉絲互動，近日他出差在飯店透過智慧眼鏡，與網友分享房間的「Room Tour」，他說：「大家幫我形容一下，我的房間是如何呢？是什麼樣風格的房間呢？幫我看一下喔。」沒想到網友的提問千奇百怪，他也幽默大方回應。

蕭煌奇時常透過社群互動粉絲。（華納音樂提供）

除了熱心粉絲形容飯店房間的擺設，還有網友好奇提問：「老師所以你睡覺會關燈嗎？」對於這樣的地獄梗，蕭煌奇平靜回應：「其實有開燈沒開燈對我來講都沒差，但如果我知道開關在哪裡，我應該會順著把它關掉。」近來是農曆鬼月，還有粉絲惡搞留言「有很多叔叔阿姨躲在裡面」，歌王則回覆「別說話」。

蕭煌奇公開飯店房間，請網友幫忙形容。（翻攝Threads）

對於這次跟網友的互動結果，蕭煌奇分享：「雖然房間設計很有藝術感，但對我來說還是有些小小的『障礙物』，不過我還是用智慧眼鏡拍下來，上傳到社群，讓大家也能同步感受現場氛圍。」

蕭煌奇用智慧眼鏡拍下飯店房間。（翻攝Threads）

蕭煌奇近來推出了全新台語專輯《做一個惜情軟心的人》，邀請到作詞人武雄、黃婷再度攜手合作，他感性表示：「這張專輯想提醒大家，即使生活很忙碌，也不要忘記心裡的柔軟，珍惜身邊的人。」希望能用音樂陪伴歌迷，走過人生的不同階段。

