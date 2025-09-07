晴時多雲

自由電子報
娛樂 電影

威尼斯影展》台片驚豔國際！陳芯宜《雲在兩千米》奪最佳沉浸體驗大獎

〔記者鍾志均／台北報導〕第82屆威尼斯影展於台灣時間今（7）凌晨公布得獎名單，導演陳芯宜VR新作《雲在兩千米》勇奪「沉浸式內容競賽單元」最佳沉浸體驗大獎，是她時隔3年二度獲得該獎，台灣作品再度揚威威尼斯，十分風光。

《雲在兩千米》導演陳芯宜（右）、製片宋沁諠。（威尼斯官方Astrea提供）《雲在兩千米》導演陳芯宜（右）、製片宋沁諠。（威尼斯官方Astrea提供）

《雲在兩千米》改編自吳明益小說，自30部來自世界各國的佳片中脫穎而出，是陳芯宜繼2022年VR作品《無法離開的人》後，二度榮獲最佳沉浸體驗大獎；陳芯宜領獎時激動表示：「我要感謝小說家吳明益，創作出這麼美麗的故事；《雲在兩千米》是一個關於悲傷、記憶、愛，以及台灣獨特文化的故事。」盼觀眾以全新的沉浸式體驗感受一段關於失落與連結的情感歷程。

《雲在兩千米》場佈照。（公視、行者影像 提供）《雲在兩千米》場佈照。（公視、行者影像 提供）

陳芯宜感性說：「我想感謝我們出色的團隊——特別是製片宋沁諠、VR總監全明遠、主程式設計師黃郁傑、技術美術林依依，以及技術設計師謝潔明。他們從計畫一開始就一路陪伴著我，沒有他們的付出，這個作品根本不可能誕生。」

原著作者吳明益得知獲獎後也表示：「一個作品成為另一些人的作品，那意味著作品存在著生命力。謝謝陳芯宜導演的團隊，創作出啟發我的新作品。」

《雲在兩千米》主視覺海報。（公視、行者影像 提供）《雲在兩千米》主視覺海報。（公視、行者影像 提供）

據悉，不少欣賞完《雲在兩千米》的國外觀眾及產業人士，給予本片高度評價：「這個作品完全超出我的想像！」、「我覺得這可能就是電影的未來。」

威尼斯影展沉浸式內容競賽單元的共同策展人Michel Reilhec也表達觀影時的震撼：「我記得，我和共同策展人Liz在選片階段第一次看完《雲在兩千米》，拿下頭顯，我們看著對方，說不出話來，不約而同地發出『哇』的讚嘆。」

《雲在兩千米》導演陳芯宜上台領獎。（翻攝自威尼斯官方X）《雲在兩千米》導演陳芯宜上台領獎。（翻攝自威尼斯官方X）

策展人大讚陳芯宜所展現的創意創造一種處理空間、以空間來講述故事的方法，透過走動探索的方式讓觀眾從身體上就被牽動。

《雲在兩千米》同時入圍2025高雄電影節XR沉浸式影像大展「XR DREAMLAND」國際競賽單元，將在10月和台灣觀眾見面。

★導演陳芯宜「威尼斯影展」獲獎紀錄：

▶第79屆威尼斯影展「沉浸式內容競賽單元」：

VR《無法離開的人》奪最佳體驗大獎。

▶第82屆威尼斯影展「沉浸式內容競賽單元」：

VR《雲在兩千米》奪最佳體驗大獎。

