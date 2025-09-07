晴時多雲

娛樂 電視

（專訪）「台版Maggie」瞞父母是聽障！廖曉彤揭童年心酸：怕自卑

〔記者李紹綾／專訪〕「台版Maggie」廖曉彤近年投入推動聾人文化與藝術平權，創立公益計畫「聲音藏在」，致力於打造聾聽共融的藝術舞台。她今（7日）舉辦《2025聲音藏在聾聽共融公益演唱會》，延續2022、2023年兩屆活動的感動，演唱會依舊「免費索票」，但籌備過程並不輕鬆。她為了籌措經費與尋找贊助，曾一度失眠，陷入強烈的自我懷疑，「很怕再一次被拒絕」。所幸一路上遇到許多貴人相助，讓她逐漸相信「善的循環」正在發生。

廖曉彤近年投入推動聾人文化與藝術平權。（記者潘少棠攝）廖曉彤近年投入推動聾人文化與藝術平權。（記者潘少棠攝）

談起籌備過程，廖曉彤坦言：「那陣子真的很不敢動作，因為怕被拒絕。」她解釋「聲音藏在」屬於小眾的文化計畫，需要花時間與心力向外界解釋理念，不是每個單位都能立刻理解，因此心理壓力特別大，「前陣子就一直失眠，因為自我懷疑很嚴重，覺得自己是不是撐不下去。」

廖曉彤分享，遇到的合作單位都相當友善，只要耐心說明，多數都願意支持，甚至有企業連續贊助多年，其中最重要的支持者是一家德國音響公司，合作緣分更是一段意外插曲，她笑說：「如果不是那杯咖啡，可能就沒有現在的支持者。」

當年因角色需要，廖曉彤到咖啡廳實習學做義式咖啡，恰好遇見一對陌生客人，對她專注練習的模樣充滿好奇，進而攀談。後來她才知道，有一位會計師事務所的高層，並將她介紹給音響公司客戶，沒想到這段巧遇，竟成了「聲音藏在」最重要的贊助來源，「他們問我：『妳想做什麼？如果覺得是好事，就去做吧！』」這份支持，讓曉彤一度想放棄的心又燃起。

回顧2023年的演唱會，廖曉彤直言：「那一次我大概自掏腰包 3、40 萬，加上自己應得的酬勞沒拿，實際上接近 50 萬。」她堅持要和所有表演者一樣領取表演費，但其他行政支出幾乎自己扛下，有合作夥伴聽到她的難處，乾脆不收款，讓她感動說：「那時候真的很多人用行動在幫我」，現實壓力仍讓她動念過「乾脆不辦了」，直到有企業與文化部的補助相繼到位，才讓她再度有勇氣籌辦第三屆的演唱會。

廖曉彤致力打造聾聽共融的藝術舞台。（記者潘少棠攝）廖曉彤致力打造聾聽共融的藝術舞台。（記者潘少棠攝）

2024年廖曉彤一度停辦，原因除了進組拍戲，還有長期的自我懷疑，「我會想，我是不是沒辦法再承受那些被拒絕？是不是能力不夠？」但命運總在低潮時伸出援手，一位劇團導演看出她的掙扎，主動分享補助申請經驗，並提供工作空間，她說：「如果沒有這些夥伴，我真的不敢想會怎樣。他們給我安全感，讓我相信自己還能繼續走下去。」

今年的演唱會場地規模擴大，從過去300人座位提升至500、600人，廖曉彤說：「上次資訊一發，不到12小時票就索取一空，所以這次希望讓更多人能參與。」為了讓聽障觀眾能享受音樂，她與團隊設計了多層次的體驗，不僅有手語翻譯，還透過肢體表達、震動裝置與字幕，降低理解門檻，「有聾人朋友說：『我又聽不見，去看演唱會幹嘛？』這就是我要突破的既定印象。希望他們能發現，音樂也能用不同的方式感受。」

廖曉彤曾刻意向同學隱瞞父母是聾人的事實。（記者潘少棠攝）廖曉彤曾刻意向同學隱瞞父母是聾人的事實。（記者潘少棠攝）

廖曉彤來自聾人家庭，父母皆為聽障者，她透露，媽媽總是默默支持，每一場演唱會都到場，「雖然她不會明講愛，但會用煮菜、陪伴來表達」，父親則因人群恐懼未曾現身，但對音樂的節奏共振格外敏銳。她童年因不想被貼上「不一樣」的標籤，曾刻意向同學隱瞞父母是聾人的事實，「小時候看到別人投來異樣眼光，甚至聽過長輩說『好可憐』，那種感覺會被內化，讓我更自卑」，但隨著社會對手語與聾人文化逐漸友善，她也慢慢學會接納與驕傲。

兩屆演唱會累積下來，反饋遠超乎預期，許多聽障觀眾在現場落淚，甚至排隊分享感動，也有不同城市開始嘗試辦理類似活動，廖曉彤笑說：「或許有一天，其他地方都能接手辦，我就不用再辛苦了。」雖然嘴上調侃，但她也清楚知道，這份使命感不容輕易放下，「聲音藏在」已不只是活動，而是一座橋梁，連結聽見與聽不見的世界，「我常常懷疑自己，但一次次被幫助後，我開始相信，原來善意真的會循環。」

