晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

金鐘戲王捲衣袖劇組「蹽落去」 導演曝光選角秘辛：不用懷疑

〔記者蕭方綺／台北報導〕受雙金肯定的戴立忍、李宗霖在公視台語台「台語有影」系列最新電視電影《等待》共同飾演的台灣學生何木村，以及楊欣儀飾演的神祕日本女子和田涼因時空、政治環境的扭曲，展開一段跨越四十年的羈絆。選角時吳米森導演以「不用懷疑」的直覺，找上曾合作過且相識多年的老友戴立忍詮釋老年的男主角，並大讚他身上有股內斂、沉澱的力量，能夠把孤獨與矛盾自然化為角色何木村的呼吸。

導演吳米森（左起）與楊欣儀、李宗霖一同出席《等待》特映會。（公視台語台提供）導演吳米森（左起）與楊欣儀、李宗霖一同出席《等待》特映會。（公視台語台提供）

導演回憶拍攝時有一場戲描述男主角座車的輪胎被螺絲起子戳破，因為美術組的成員幾乎都是導演的學生及助教，道具陳設的實務經驗有限，這時戴立忍立刻捲起袖子「蹽落去（台語意指盡力參與其中）」，一起想辦法、做道具讓這個場面具有說服性。

李宗霖（右）與楊欣儀在《等待》上演跨時空虐戀。（公視台語台提供）李宗霖（右）與楊欣儀在《等待》上演跨時空虐戀。（公視台語台提供）

男主角的年輕與中年時期則由李宗霖擔綱演出，除了五官比例與身形上，與戴立忍詮釋的老年有連續性外，吳米森導演也從他身上看到敏感與微妙的柔弱，符合劇中何木村被命運推著走的角色氣質。《等待》中交錯大量的夢境與虛幻情節，李宗霖在演出時其實沒有明確區分真實和幻覺的場景。他浪漫地說：「對何木村來說『愛』才是現實，其他日常生活、工作、甚至身邊的人，好像都比不上和田涼的存在重要。」因此在表演時，他更專注於演繹人物當下內心感受。

而楊欣儀兼具堅定與純真特質，演起女主角和田涼既有情感張力又不失溫柔。她在特映會上笑道：「57歲最難演！」開拍前她特地觀察媽媽的動作，卻發現媽媽手腳靈活，一點都不像57歲的人。後來她改為觀察奶奶的舉止，像是動作慢、做事小心翼翼，這兩項特質正好對應戲裡57歲的和田涼，背負時代壓力與記憶的重量，每一步都充滿慎重與無奈的情感。她進一步分析角色在1947年的大環境下，個人情感與選擇都受限，即使想抓住愛，也只能被迫接受命運的安排。

戴立忍為《等待》捲起袖子蹽落去幫助工作人員。（公視台語台提供）戴立忍為《等待》捲起袖子蹽落去幫助工作人員。（公視台語台提供）

演員在現實生活中也經常面臨無果的「等待」與「追尋」，楊欣儀分享自己剛入行時覺得等待很煩人，但工作久了才明白，「等待」也是一種準備，她會在這段時間閱讀，或跟朋友聊電影，並花時間讓自己安靜下來，慢慢沉澱思緒。

過去曾參與選秀節目，並勇敢前往海外發展的李宗霖常以「過程比結果重要。」為自己打氣，他樂觀表示雖然沒有結果很挫折，但過程中一定有成長、有收穫、生命中沒有任何一件遇到的事情是不重要的，如果覺得不重要，只是還沒派上用場而已。失敗不代表白費，至少曾經全心全意努力過。

《等待》在9月7日晚上9點於公視台語台第14頻道播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中