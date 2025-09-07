金鐘戲王捲衣袖劇組「蹽落去」 導演曝光選角秘辛：不用懷疑

〔記者蕭方綺／台北報導〕受雙金肯定的戴立忍、李宗霖在公視台語台「台語有影」系列最新電視電影《等待》共同飾演的台灣學生何木村，以及楊欣儀飾演的神祕日本女子和田涼因時空、政治環境的扭曲，展開一段跨越四十年的羈絆。選角時吳米森導演以「不用懷疑」的直覺，找上曾合作過且相識多年的老友戴立忍詮釋老年的男主角，並大讚他身上有股內斂、沉澱的力量，能夠把孤獨與矛盾自然化為角色何木村的呼吸。

導演吳米森（左起）與楊欣儀、李宗霖一同出席《等待》特映會。（公視台語台提供）

導演回憶拍攝時有一場戲描述男主角座車的輪胎被螺絲起子戳破，因為美術組的成員幾乎都是導演的學生及助教，道具陳設的實務經驗有限，這時戴立忍立刻捲起袖子「蹽落去（台語意指盡力參與其中）」，一起想辦法、做道具讓這個場面具有說服性。

李宗霖（右）與楊欣儀在《等待》上演跨時空虐戀。（公視台語台提供）

男主角的年輕與中年時期則由李宗霖擔綱演出，除了五官比例與身形上，與戴立忍詮釋的老年有連續性外，吳米森導演也從他身上看到敏感與微妙的柔弱，符合劇中何木村被命運推著走的角色氣質。《等待》中交錯大量的夢境與虛幻情節，李宗霖在演出時其實沒有明確區分真實和幻覺的場景。他浪漫地說：「對何木村來說『愛』才是現實，其他日常生活、工作、甚至身邊的人，好像都比不上和田涼的存在重要。」因此在表演時，他更專注於演繹人物當下內心感受。

而楊欣儀兼具堅定與純真特質，演起女主角和田涼既有情感張力又不失溫柔。她在特映會上笑道：「57歲最難演！」開拍前她特地觀察媽媽的動作，卻發現媽媽手腳靈活，一點都不像57歲的人。後來她改為觀察奶奶的舉止，像是動作慢、做事小心翼翼，這兩項特質正好對應戲裡57歲的和田涼，背負時代壓力與記憶的重量，每一步都充滿慎重與無奈的情感。她進一步分析角色在1947年的大環境下，個人情感與選擇都受限，即使想抓住愛，也只能被迫接受命運的安排。

戴立忍為《等待》捲起袖子蹽落去幫助工作人員。（公視台語台提供）

演員在現實生活中也經常面臨無果的「等待」與「追尋」，楊欣儀分享自己剛入行時覺得等待很煩人，但工作久了才明白，「等待」也是一種準備，她會在這段時間閱讀，或跟朋友聊電影，並花時間讓自己安靜下來，慢慢沉澱思緒。

過去曾參與選秀節目，並勇敢前往海外發展的李宗霖常以「過程比結果重要。」為自己打氣，他樂觀表示雖然沒有結果很挫折，但過程中一定有成長、有收穫、生命中沒有任何一件遇到的事情是不重要的，如果覺得不重要，只是還沒派上用場而已。失敗不代表白費，至少曾經全心全意努力過。

《等待》在9月7日晚上9點於公視台語台第14頻道播出。

