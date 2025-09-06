（圖輯）ITZY簡直維納斯下凡！禮志金髮美翻小巨蛋

ITZY蹲下瞬間掀起全場歡呼聲。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕今年「潮臺北」的壓軸來賓是女團ITZY，禮志留著一頭金色短髮十分亮眼，留真、Lia、有娜及彩領簡直是維納斯下凡到小巨蛋，各個美度再升級。

ITZY做動作完全不馬虎。（記者王文麟攝）

ITZY帶來《WANNA BE》的帥氣舞蹈。（記者王文麟攝）

ITZY禮志（左起）、Lia、留真、彩領、有娜與粉絲打招呼。（記者王文麟攝）

ITZY以氣勢磅礡的《Girls Will Be Girls》揭開序幕，強烈舞台張力令小巨蛋瞬間沸騰。隨後接連帶來《WANNABE》、《KISS&TELL》、《마.피.아. In the morning》、《Imaginary Friend》等經典代表作，俐落有力的舞蹈、極具爆發力的現場，讓觀眾完全沉浸。

ITZY舞蹈動作整齊劃一。（記者王文麟攝）

ITZY舞蹈十分動感。（記者王文麟攝）

ITZY表演十分精彩。（記者王文麟攝）

當ITZY的《Not Shy》響起，全場歌迷早已屏息等待，瞬間爆發出雷鳴般的尖叫與大合唱，整個小巨蛋彷彿被熱情點燃，讓人看得嘆為觀止。

高難度動作也看不到ITZY。（記者王文麟攝）

ITZY招牌王冠ending動作有夠美。（記者王文麟攝）

