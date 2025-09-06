（圖輯）請夏小巨蛋倒掛出場！見I.O.I手燈驚呆：怎會有

請夏一舉一動都超美。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕「潮臺北」今天（6日）迎來韓國人氣女歌手CHUNG HA（請夏），獻唱《Gotta Go》時竟然倒掛出場，展現超強舞功，驚豔全場小巨蛋粉絲。她也應粉絲要求，獻唱《PRODUCE 101》的《PICK ME》，讓粉絲超嗨。

男舞者揹著請夏，動作超級高難度。（記者王文麟攝）

請夏倒掛出場，驚訝全場。（記者王文麟攝）

CHUNG HA以《I’m Ready》和《STRESS》作為開場，瞬間引爆現場情緒，隨後演唱《Roller Coaster》、《Snapping》等人氣金曲，性感與爆發力兼具，舞台張力十足。當她演唱《벌써 12시 （Gotta Go）》時，觀眾齊聲尖叫，全場氛圍再次達到高點，證明其「Solo女王」的超強號召力。

請夏十分性感。（記者王文麟攝）

請夏擔心大家不認得她，但怎麼可能。（記者王文麟攝）

請夏看到台下有I.O.I的手燈，讓她相當吃驚，但是請夏在台灣有不少粉絲是事實。（記者王文麟攝）

CHUNG HA在談話還節，竟問現場粉絲：「我想問很笨的一個問題，你們認識我嗎？沒有太多在海外表演的機會，很擔心大家認得我嗎？」全場粉絲當然報以激烈的歡呼聲，CHUNG HA感謝大家熱情的支持，也透露非常喜歡台灣，「上次是簽售，這次又邀請我來，真的很感謝。」她不避諱提到台下有粉絲拿著I.O.I時期的手燈，驚訝的問：「10年前的東西你們怎麼有？還沒有壞掉能使用？保護的很好，你們好棒謝謝你。」

請夏雙手比YA又吐舌頭。（記者王文麟攝）

請夏除了動作之外，表情也十分專業。（記者王文麟攝）

請夏做出比《鬼滅之刃》甘露寺蜜璃還要柔軟的動作。（記者王文麟攝）

請夏舞力全開。（記者王文麟攝）

