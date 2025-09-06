林智勝大巨蛋狂唱《三天三夜》舞台快垮 張惠妹嚇到喊：不要跳

阿妹大巨蛋獻唱為林智勝引退賽添高潮。（聲動娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「阿妹」張惠妹今晚重返大巨蛋，為林智勝的引退賽獻唱。天后與大師兄合體的魅力驚人，風靡現場4萬名觀眾，阿妹不捨林智勝引退，深情喊話，希望他能永遠陪伴在大家身邊。

阿妹演出後不忘關心林智勝：「大師兄，還可以嗎？」大師兄立刻精神飽滿大喊：「還可以！」隨即高唱《三天三夜》，嚇得阿妹花容失色：「不要跳，不要跳，好可怕！」

林智勝解釋剛剛沒跳到，但阿妹忍不住吐嘈：「你看你一跳，這個台就變這樣了！你們知道他剛剛有多用力跳嗎？整個舞台都往下一階了，太厲害了，大師兄！」

林智勝與阿妹感動合體。（聲動娛樂提供）

接著阿妹也送上祝福：「希望你可以永遠都出現在我們身邊，不管是什麼姿態。」林智勝幽默回應：「妳缺伴舞嗎？」阿妹笑說：「伴舞？唱歌吧，合唱那種！」林智勝立刻接話：「《對等關係》嗎？」當眾點歌逗得天后大笑，阿妹也允諾：「好啦，我們下次會來合唱一下！」

最後阿妹表示要帶林智勝下台休息，「因為他應該很累了吼，可以嗎？」沒想到林智勝又中氣十足喊：「看到大家就不累，因為我想《三天三夜》！」隨即再度唱跳，嚇得阿妹急喊：「等一下！」下一秒又脫口說：「啊，真的垮了，不好意思！」全場笑翻。

