（圖輯）NMIXX穿水手服太犯規！甜送飛吻寵粉：你們好可愛

NMIXX先前為味全龍擔任表演嘉賓，表演大獲好評。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流盛事「潮臺北」的「KOREA GIRL’S POWER」於今天（6日）在台北小巨蛋火熱登場，NMIXX以獨創的「MIXX POP」風格驚艷全場，從《KNOW ABOUT ME》、《Love Me Like This》到《DASH》，多段式曲風的無縫切換，讓現場觀眾大呼過癮。成員們展現了穩定唱功與強大舞台魅力，嗨翻現場。

NMIXX眼神很殺。（記者王文麟攝）

NMIXX表演十分精彩。（記者王文麟攝）

NMIXX的Kyujin（中）站著，霸氣十足。（記者王文麟攝）

NMIXX由Lily、Haewon、Sullyoon、Bae、Jiwoo及Kyujin組成，她們繼4月在林口開唱以及擔任味全龍賽後表演嘉賓之後，今天第3度在台演出，6名成員身穿黑色、白色的水手服現身，很開心現場來了很多NSWER（粉絲名），成員JIWOO為大家送上飛吻，大讚「你們好可愛」，Lily則是驚喜獻唱《Roller Coaster》，展現超強唱功十分寵粉。

NMIXX的Sullyoon（中）站最中間十分亮眼。（記者王文麟攝）

NMIXX舞蹈強勁，嗨翻全場。（記者王文麟攝）

NMIXX動作一致。（記者王文麟攝）

NMIXX身穿白色、黑色的特殊水手服，造型十分亮眼。（記者王文麟攝）

