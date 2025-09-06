晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（圖輯）NMIXX穿水手服太犯規！甜送飛吻寵粉：你們好可愛

NMIXX先前為味全龍擔任表演嘉賓，表演大獲好評。（記者王文麟攝）NMIXX先前為味全龍擔任表演嘉賓，表演大獲好評。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流盛事「潮臺北的「KOREA GIRL’S POWER」於今天（6日）在台北小巨蛋火熱登場，NMIXX以獨創的「MIXX POP」風格驚艷全場，從《KNOW ABOUT ME》、《Love Me Like This》到《DASH》，多段式曲風的無縫切換，讓現場觀眾大呼過癮。成員們展現了穩定唱功與強大舞台魅力，嗨翻現場。

NMIXX眼神很殺。（記者王文麟攝）NMIXX眼神很殺。（記者王文麟攝）

NMIXX表演十分精彩。（記者王文麟攝）NMIXX表演十分精彩。（記者王文麟攝）

NMIXX的Kyujin（中）站著，霸氣十足。（記者王文麟攝）NMIXX的Kyujin（中）站著，霸氣十足。（記者王文麟攝）

NMIXX由Lily、Haewon、Sullyoon、Bae、Jiwoo及Kyujin組成，她們繼4月在林口開唱以及擔任味全龍賽後表演嘉賓之後，今天第3度在台演出，6名成員身穿黑色、白色的水手服現身，很開心現場來了很多NSWER（粉絲名），成員JIWOO為大家送上飛吻，大讚「你們好可愛」，Lily則是驚喜獻唱《Roller Coaster》，展現超強唱功十分寵粉。

NMIXX的Sullyoon（中）站最中間十分亮眼。（記者王文麟攝）NMIXX的Sullyoon（中）站最中間十分亮眼。（記者王文麟攝）

NMIXX舞蹈強勁，嗨翻全場。（記者王文麟攝）NMIXX舞蹈強勁，嗨翻全場。（記者王文麟攝）

NMIXX動作一致。（記者王文麟攝）NMIXX動作一致。（記者王文麟攝）

NMIXX身穿白色、黑色的特殊水手服，造型十分亮眼。（記者王文麟攝）NMIXX身穿白色、黑色的特殊水手服，造型十分亮眼。（記者王文麟攝）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中