娛樂 最新消息

（圖輯）KiiiKiii卡哇依打頭陣！不輸張員瑛迷倒台粉

KiiiKiii的成員Kya（左起）、Haum、Jiyu、Sui、Leesol活力滿滿。（記者王文麟攝）KiiiKiii的成員Kya（左起）、Haum、Jiyu、Sui、Leesol活力滿滿。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕「潮臺北今天（6日）迎來4組韓國女團，IVE師妹團KiiiKiii驚喜亮相，她們以青春率性的表現展現新生代女力，掀起全場歡呼聲，充滿Gen Z風格的清新能量瞬間點燃小巨蛋，雖然是首次登上台灣大型舞台，卻憑藉亮眼表演成功圈粉無數。

KiiiKiii在「潮臺北」打頭陣，活力滿滿向粉絲打招呼。（記者王文麟攝）KiiiKiii在「潮臺北」打頭陣，活力滿滿向粉絲打招呼。（記者王文麟攝）

KiiiKiii的Kya（右一）頭髮飄逸，簡直可以拍洗髮精廣告。（記者王文麟攝）KiiiKiii的Kya（右一）頭髮飄逸，簡直可以拍洗髮精廣告。（記者王文麟攝）

KiiiKiii由Kya、Haum、Jiyu、Sui、Leesol組成，她們演唱破千萬神曲《I DO ME》、《DANCING ALONE 》、《GROUNDWORK》等融合Y2K、City Pop與電子舞曲元素的作品，以清新能量瞬間嗨翻現場。KiiiKiii今年5月才在高雄世運主場館演出，今天就站上小巨蛋，不忘品嚐了鳳梨酥、芒果冰、小籠包和蛋塔等美食，更告白「謝謝大家愛我們、我愛你」，讓現場尖叫聲不斷，並預告12月將三度來台參與AAA頒獎典禮，成員Sui更將擔任ACON主持人。

KiiiKiii五人五色。（記者王文麟攝）KiiiKiii五人五色。（記者王文麟攝）

KiiiKiii帶來出道曲在內的多首歌曲。（記者王文麟攝）KiiiKiii帶來出道曲在內的多首歌曲。（記者王文麟攝）

KiiiKiii跳起來超可愛。（記者王文麟攝）KiiiKiii跳起來超可愛。（記者王文麟攝）

