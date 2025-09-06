晴時多雲

娛樂 最新消息

直擊Travis Japan進化了 告白台粉：你是我的元大銀行

Travis Japan跪在地上往天上伸出右手，只有松田元太站著。（大鴻藝術提供）Travis Japan跪在地上往天上伸出右手，只有松田元太站著。（大鴻藝術提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本星達拓（STARTO）男團Travis Japan今天（6日）起在新莊Zepp New Taipei連唱兩天，他們近來經營台灣市場有成，共4400張門票秒數完售，最上面一排還站滿粉絲。他們昨撩粉無極限，用中文告白台粉：「你們是我的小籠包，我想吃掉你們！」笑翻眾人。

Travis Japan邀請台灣舞者一起跳舞，現場氣氛超嗨。（大鴻藝術提供）Travis Japan邀請台灣舞者一起跳舞，現場氣氛超嗨。（大鴻藝術提供）

Travis Japan由松倉海斗、吉澤閑也、七五三掛龍也、川島如惠留、中村海人、宮近海斗及松田元太組成，他們以「好久不見」、「初次見面」與大家打招呼，隊長宮近海斗以十分標準的中文大喊「大家好，我們是Travis Japan」，時常來台灣出外景的七五三掛龍也則直呼，「好像回到家鄉玩」的感覺。

Travis Japan坐著獻唱歌曲，邀請粉絲一起揮手。（大鴻藝術提供）Travis Japan坐著獻唱歌曲，邀請粉絲一起揮手。（大鴻藝術提供）

他們發現現場有去年來的粉絲，也有第一次來見他們的歌迷，讓成員們相當開心，代表這一年有新粉加入，宮近海斗表示：「剛剛去到後台覺得很懷念，這次又是進化的Travis Japan喔！」回想起昨天受訪時，特別前往冰店吃刨冰，品嘗了芒果、芋頭及珍奶口味，成員紛紛大讚非常好吃，吉澤閑也也詢問大家：「芋頭的中文怎麼講？」眾人也非常喜歡小籠包，川島如惠留竟誇張的說：「我想要把小籠包的湯汁裝在保溫杯帶回日本。」

Travis Japan松倉海斗（前）對著粉絲張開大嘴巴。（大鴻藝術提供）Travis Japan松倉海斗（前）對著粉絲張開大嘴巴。（大鴻藝術提供）

中文環節，松倉海斗告白「你是我的流星」，宮近海斗則是「你是我的小籠包」，川島如惠留接著說「我們想吃你們」，松田元太則是說「你是我的元大銀行」，七五三掛龍也說「你是我的草莓」，中村海人也秀了中文，結果全場霧煞煞，原來他是要說「我想喝你們」，笑翻眾人。

Travis Japan帶來招牌「百老匯風」的歌舞表演。（大鴻藝術提供）Travis Japan帶來招牌「百老匯風」的歌舞表演。（大鴻藝術提供）

Travis Japan今天以《OverTure》、《Crazy Crazy》、《Love Tag》等歌曲開場，他們先以高中生制服造型現身，宛如少女漫畫中的酷帥學長，立刻掀起歡呼聲。接著他們換上西裝，帶來精彩的歌舞表演，就像讓觀眾欣賞一場百老匯演出般，華麗且獨樹一格。不過松田元太坦言：「我要講一個很不甘心的事情，剛剛到後面去換衣服的時候，因為要快速更衣，我的拉鍊開著就出來了，拜託（有錄影的）大家不要傳開！如果出現在網路上，我會找出大家（笑），《Tokyo Crazy Night》扭腰的動作也是開的！」

Travis Japan松田元太（中）太鼓表演十分震撼。（大鴻藝術提供）Travis Japan松田元太（中）太鼓表演十分震撼。（大鴻藝術提供）

中間吉澤閑也還以中文預告，他們將邀請特別嘉賓一起狂歡，接著台灣舞團SURVIVE DANCE CREW、Afbeatz Family、PLA CREW就與Travis Japan一起共舞，表演十分豐富精彩。有別於上半場歡快的風格，下半場帶來傳統和風的表演，包括《99 PERCENT》、《VOLCANO》、《BO$$Y》，他化身歌舞伎的「連獅子」跳舞，松田元太更在現場打太鼓，氣氛十分熱烈。

Travis Japan松田元太準備太鼓表演，讓人看得目不轉睛。（大鴻藝術提供）Travis Japan松田元太準備太鼓表演，讓人看得目不轉睛。（大鴻藝術提供）

Travis Japan隊長宮近海斗向粉絲們說再見。（大鴻藝術提供）Travis Japan隊長宮近海斗向粉絲們說再見。（大鴻藝術提供）

安可帶來《My Dream Hollywood》、《Just Dance》，Travis Japan結束首場演出，粉絲依依不捨，拚命大喊希望能夠迎來二安，最後在工作人員的引導下，演出才終於畫下句點。

Travis Japan演唱會圓滿結束，現場氣氛歡樂。（大鴻藝術提供）Travis Japan演唱會圓滿結束，現場氣氛歡樂。（大鴻藝術提供）

Travis Japan嗨翻現場千名歌迷。（大鴻藝術提供）Travis Japan嗨翻現場千名歌迷。（大鴻藝術提供）

