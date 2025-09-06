晴時多雲

娛樂 最新消息

廖家儀表態聲援江祖平 揭童年家暴陰影「爸爸持刀架母親脖子」

廖家儀（左）聲援江祖平。（組合照，翻攝自臉書）廖家儀（左）聲援江祖平。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕江祖平近日勇敢揭露遭三立副總龔美富之子龔益霆下藥性侵，引發社會高度關注。今（6日）廖家儀在臉書發文力挺江祖平，直言「祖平加油！」並藉自身童年經歷，呼籲外界應重視受害者的聲音，不要再流於口舌之爭。

廖家儀提到，自己小時候曾經歷家暴，因父親持刀架在母親脖子上，警方到場「終於」目睹，母親才得以申請保護令。廖家儀感嘆若沒有證據，往往難以將加害者繩之以法，如今有多人站出來指稱受害，理應盡快處理並隔離嫌疑人，而不是因為「有關係」就得以脫身。

廖家儀強調，江祖平為人直爽，向來敢言，呼籲社會停止討論「誰對誰錯」，應將錯事之人交由司法嚴懲，並給予女性更多保障。廖家儀最後表示，自己並非蹭熱度，而是真心希望姐妹能夠平安，得到該有的尊重。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

點圖放大body

