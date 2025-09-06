晴時多雲

娛樂 最新消息

張惠妹力挺林智勝！《三天三夜》震撼回歸大巨蛋 霸氣捐錢聲援棒球

張惠妹重返大巨蛋火力全開。（聲動娛樂提供）張惠妹重返大巨蛋火力全開。（聲動娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕華語天后「阿妹」張惠妹今晚重返台北大巨蛋，她這陣子原本在台東陪伴家人，直到月前接到「大師兄」林智勝引退賽後表演的邀約，一口答應為了林智勝的引退賽而唱。

球團原本以為這是「不可能的任務」，沒想到天后笑說：「要去就要好好想想，有什麼厲害的表演！」

為了這場25分鐘的演出，她直接召回「ASMR」演唱會原班人馬，找來新加坡鼓手、吉他手，日本合作多年的音響工程師，香港燈光團隊、台灣管樂隊與導演組，甚至金牌製作人阿弟仔也親自擔任音樂總監。

阿妹為林智勝引退賽獻唱嗨翻大巨蛋。（聲動娛樂提供）阿妹為林智勝引退賽獻唱嗨翻大巨蛋。（聲動娛樂提供）

阿妹把這次舞台定調成，「獻給大師兄和球迷的一場演唱會」，全程六首歌零空檔，一氣呵成要讓全場看得「很爽」。

今晚阿妹火力全開，連唱《好膽你就來》、《渴了》、《三天三夜》、《跳進來》等嗨歌，中途更邀請四十位球員上台共舞，展現球員最活潑的一面。

狀況極佳的阿妹喊了三次：「大巨蛋的聲音在哪裡？」點燃滿場球迷的熱情。

阿妹長期資助「原住民棒球發展協會」小選手，林智勝更是前任理事長，天后全力投入演出，更要求團隊精準控管製作費，若有盈餘將全數捐給棒球協會，力挺棒球的精神令人動容。

點圖放大body

