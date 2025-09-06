晴時多雲

李怡貞嘲諷「私密處鬆得差不多了」 陳沂氣炸提性騷申訴

陳沂將對李怡貞提出性騷擾申訴。（翻攝自臉書）陳沂將對李怡貞提出性騷擾申訴。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女律師李怡貞先前對網紅陳沂提出訴訟，原因是陳沂疑似違反《著作權法》，案件至今尚未落幕，不料，兩人之間又再度爆出官司問題。今（6）日，陳沂在社群發布貼文，聲稱自己將對李怡貞提出性騷擾申訴，由於對方公然嘲諷她的私密處的鬆緊，並附上留言截圖，立即引起熱議。

李怡貞發文開酸陳沂。（翻攝自臉書）李怡貞發文開酸陳沂。（翻攝自臉書）

陳沂今日在臉書發文表示：「那個，我對李怡貞律師提出Xin騷擾申訴，主要是她公然嘲諷我私密處的鬆緊，不敢相信一個自詡為女權，為女性發聲的律師，竟然會用如此輕蔑的態度訕笑女性。」並開嗆：「也不意外她會用譴責受害者的角度去看待江祖平的控訴。」

李怡貞嘲諷陳沂的私密處的鬆緊。（翻攝自臉書）李怡貞嘲諷陳沂的私密處的鬆緊。（翻攝自臉書）

陳沂在留言區曬出李怡貞的留言截圖，可見對方發文開酸陳沂，「緊實術這條很明顯多虧了，拿來請律師不是很好嗎？」、「2018年許願到現在已經七個年頭了，就算媽寶看到你馬造嘎吶飛欸（跑得跟飛一樣），連今年南京紅姨都比不上」等語，甚至回應網友「2018到現在，該鬆的也鬆得差不多了」、「可能要製造使用率很高的感覺啦，但是，有嗎？」貼文曝光後，立即引起網友一片謾罵。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

