晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

師弟今市隆二闖禍！AKIRA幫道歉 看新聞才知道他結婚

AKIRA率領師弟團PSYCHIC FEVER、BALLISTIK BOYZ明天將在小巨蛋演出。（COME ON JKSSP提供）AKIRA率領師弟團PSYCHIC FEVER、BALLISTIK BOYZ明天將在小巨蛋演出。（COME ON JKSSP提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本LDH娛樂公司近年深耕台灣市場，明天（7日）兩大新生代組合PSYCHIC FEVER、BALLISTIK BOYZ將參加「潮臺北」於小巨蛋演出，AKIRA屆時也會與他們一起演出。AKIRA今天（6日）受訪，透露每次都會傳訊息鼓勵後輩，「希望表演的時候，將他們屬於娛樂帶給大家，帶著他們驕傲的心情，看完表演之後能獲得很多力量。」

不過AKIRA的師弟、「三代目J Soul Brothers」的成員今市隆二最近爭議纏身，他在今年4月5日對運將口出惡言還動手，因此全面停止活動，今天又突然宣布結婚當爸，嚇壞眾人。對此，AKIRA坦言也是從網路上知道他的婚事，「我認為今市私下跟工作人員有做非常多的討論，才公開這個消息，我回歸到大家都是人，有了小孩值得開心的事情，但出生小孩沒有任何責任，回到最單純的心情，還是要恭喜他當爸爸，希望他未來能努力獲得大家的肯定。」

師弟今市隆二闖禍，AKIRA道歉。（COME ON JKSSP提供）師弟今市隆二闖禍，AKIRA道歉。（COME ON JKSSP提供）

話鋒一轉，AKIRA表示：「想要跟粉絲說不好意思，造成這麼大的騷動，他非常深刻反省自己，去面對自己的錯誤，真的對周遭添了很多麻煩、真的很抱歉。他放棄了一個目標，就是在體育場舉行的演唱會，之後就沒有活動了，他做這個決定，希望未來還有機會讓大家肯定，有不好的地方持續前進，看未來有沒有機會跟他再站上舞台。」AKIRA坦言，公司確實有針對這件事情提醒大家要多注意，相信未來大家能繼續打造一個一起歡笑的空間。

11月15日，EXILE放浪兄弟即將舉行巨蛋巡迴演唱會，且主唱ATUSHI也將回歸，AKIRA表示，ATUSHI不在的時候，就像拼圖少了一塊，這次他能夠以健康的方式回歸，讓AKIRA很開心，「放浪兄弟的這兩位主唱就是替我們發聲的存在！」他也進一步提及，這次特別的是，「那些小時候喜歡EXILE，到最後變成EXILE TRIBE一員的這些人都出道了，這次演出會帶著後輩，包含放浪兄弟11位成員等總共20位成員一起帶來最棒的演出。」他形容就像夢想的循環，「懷抱著想要成為放浪兄弟歌手的人，現在也成為這個大家族的一員，像那些在EXPG的小朋友們，一起延續大家的夢想。」

被問到接下來的計畫？AKIRA笑說「我的頭髮就是個提示」，希望不管是在演員、歌手的工作都會有好消息帶給大家，「明年是完美的一年，會帶給大家一起很龐大的祭典，放浪25周年、我自己出道20年， 放浪二勢力也是10周年，期待有不一樣的活動，讓台灣觀眾看到，原來AKIRA也有這一面。」

☆拒絕暴力，請撥打110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中