師弟今市隆二闖禍！AKIRA幫道歉 看新聞才知道他結婚

AKIRA率領師弟團PSYCHIC FEVER、BALLISTIK BOYZ明天將在小巨蛋演出。（COME ON JKSSP提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本LDH娛樂公司近年深耕台灣市場，明天（7日）兩大新生代組合PSYCHIC FEVER、BALLISTIK BOYZ將參加「潮臺北」於小巨蛋演出，AKIRA屆時也會與他們一起演出。AKIRA今天（6日）受訪，透露每次都會傳訊息鼓勵後輩，「希望表演的時候，將他們屬於娛樂帶給大家，帶著他們驕傲的心情，看完表演之後能獲得很多力量。」

不過AKIRA的師弟、「三代目J Soul Brothers」的成員今市隆二最近爭議纏身，他在今年4月5日對運將口出惡言還動手，因此全面停止活動，今天又突然宣布結婚當爸，嚇壞眾人。對此，AKIRA坦言也是從網路上知道他的婚事，「我認為今市私下跟工作人員有做非常多的討論，才公開這個消息，我回歸到大家都是人，有了小孩值得開心的事情，但出生小孩沒有任何責任，回到最單純的心情，還是要恭喜他當爸爸，希望他未來能努力獲得大家的肯定。」

師弟今市隆二闖禍，AKIRA道歉。（COME ON JKSSP提供）

話鋒一轉，AKIRA表示：「想要跟粉絲說不好意思，造成這麼大的騷動，他非常深刻反省自己，去面對自己的錯誤，真的對周遭添了很多麻煩、真的很抱歉。他放棄了一個目標，就是在體育場舉行的演唱會，之後就沒有活動了，他做這個決定，希望未來還有機會讓大家肯定，有不好的地方持續前進，看未來有沒有機會跟他再站上舞台。」AKIRA坦言，公司確實有針對這件事情提醒大家要多注意，相信未來大家能繼續打造一個一起歡笑的空間。

11月15日，EXILE放浪兄弟即將舉行巨蛋巡迴演唱會，且主唱ATUSHI也將回歸，AKIRA表示，ATUSHI不在的時候，就像拼圖少了一塊，這次他能夠以健康的方式回歸，讓AKIRA很開心，「放浪兄弟的這兩位主唱就是替我們發聲的存在！」他也進一步提及，這次特別的是，「那些小時候喜歡EXILE，到最後變成EXILE TRIBE一員的這些人都出道了，這次演出會帶著後輩，包含放浪兄弟11位成員等總共20位成員一起帶來最棒的演出。」他形容就像夢想的循環，「懷抱著想要成為放浪兄弟歌手的人，現在也成為這個大家族的一員，像那些在EXPG的小朋友們，一起延續大家的夢想。」

被問到接下來的計畫？AKIRA笑說「我的頭髮就是個提示」，希望不管是在演員、歌手的工作都會有好消息帶給大家，「明年是完美的一年，會帶給大家一起很龐大的祭典，放浪25周年、我自己出道20年， 放浪二勢力也是10周年，期待有不一樣的活動，讓台灣觀眾看到，原來AKIRA也有這一面。」

