林志玲兒子會變炭治郎？ AKIRA喊壓力很大：《鬼滅》太紅了

AKIRA明天將率領師弟團在小巨蛋演出。（COME ON JKSSP提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕「國民姐夫」AKIRA明天（7日）將率領師弟團PSYCHIC FEVER、BALLISTIK BOYZ現身台北小巨蛋參加「潮臺北」演出，今天他受訪，透露七夕情人節是與一家三口一起度過，且剛好附近有慶典，一家人開心慶祝。

AKIRA分享，自己非常重視家人以及與家人相處的時間，會送一些手寫信、禮物，「比起純手作，我會自己添加一些有意義的裝飾、賦予意義，準備這些送給對方。」手寫信的部分，就算不是特別的日子，也會留言給家人。AKIRA在8月23日過生日，他笑說，睡覺的時候，妻兒送禮物過來，「兒子裝著自己的玩具，那裡面大概是他最珍貴的禮物，送完之後就說『好了OK』把玩具收回去了，老婆、小孩也有送卡片。」

請繼續往下閱讀...

AKIRA聽聞網友形容兒子會變炭治郎，笑說「我壓力很大」。（COME ON JKSSP提供）

至於有網友稱，「有AKIRA、林志玲這樣的父母，一定會生出像《鬼滅之刃》炭治郎一樣的孩子」，AKIRA笑說：「我壓力有點大，因為炭治郎是很有名作品的主角，能夠被大家這樣說有點不好意思，小朋友就是小朋友，我不會去限制他，長大後我會跟他講這件事，『你長大可能會變成這樣』。」被記者吐嘈：「把壓力丟給小孩！」笑翻眾人。

身為台灣女婿的他被問到最近有沒有想念的台灣美食？AKIRA表示，最近很想念台南的料理，因為比較甜，他沒有特別想念哪一道料理？因為每次去台南都是一整桌，那樣的感覺很台南，「調味跟台北很不一樣，不過要說的話是擔仔麵吧，我很喜歡，自己也會在家煮，我的擔仔麵應該有『大概是頂級喔』。」

他也提到，很想再次跟五月天合作，演員則是林柏宏，「我個人很喜歡林柏宏，我們一起吃過飯，他是很棒的青年，看未來能不能在戲劇上努力，一起演出同一部作品。」AKIRA分享，畢竟來台次數多，有了新的朋友，想見的人也變多了。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法