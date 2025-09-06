婁峻碩遭嗆「挑粉絲」 莫名被炎上不忍反擊了

婁峻碩推出全新EP。（伊弗龐金有限公司提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕婁峻碩近來受到酸民炎上困擾，起因是他在社群提及演唱會選擇小場地舉辦的初衷，強調希望觀眾能「投入互動」，他寫下：「今天可以投入演出的朋友很歡迎來參加，如果只是想坐著聽音樂的人，可能不太適合你。」這番話卻被部分網友曲解為「挑粉絲」，進而引發爭議。

面對批評，婁峻碩選擇用創作回應，他以新歌《No Rush》唱出對網路炎上文化的感受。歌曲開頭，「我敲幾個鍵盤就打碎了玻璃，說一聲Sorry」，直接點出酸民動輒帶風向的現象。

請繼續往下閱讀...

婁峻碩表示：「雖然歌詞裡有嘲諷，但其實是想提醒自己，不要被閒言閒語影響，專注在創作就好。」他感嘆近年網路氾濫的公審文化，常常只因小事就被放大檢視，甚至未查證就先定罪，讓人感到無所適從。

婁峻碩下週將在台中Legacy開唱，特別選在不到千人的小場地舉辦。他透露初衷：「只是想找回最原始純粹的感動！」回憶起早年在300、500人場館演出的熱血氛圍，觀眾跟著唱跳，甚至衝撞的場景，至今仍難忘。

婁峻碩的「mini tour」之前唱到香港、吉隆坡，雖然場地不大，卻正是他想透過小舞台，與樂迷最真誠互動的方式。

針對外界質疑，婁峻碩也正面回應：「這是我的演唱會，我可以自己決定怎麼樣呈現。」強調自己只是希望觀眾能全情投入表演，「我沒做錯任何事。如果有冒犯到你，讓你不開心，我可以跟你們說SORRY。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法