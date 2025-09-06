李燕兒子騎車自摔 送急診「全身像木乃伊」她崩潰奔台中

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕43歲女星李燕2023年與保養品牌事業夥伴「新店陳大少」陳茂榮再婚，婚後感情穩定甜蜜。昨（5）日，她在社群透露，兒子因山上過彎碎石多，騎車不慎自摔，當場翻滾了5圈，送往急診室。

李燕與「新店陳大少」陳茂榮再婚，婚後感情穩定甜蜜。（翻攝自臉書）

李燕昨日在臉書發文表示：「生小孩真的會操碎了心，我們家馬東石早上還開開心心騎車出門跑去高美濕地玩，山上過彎碎石多，自摔連翻五圈⋯⋯搭救護車去急診包的跟木乃伊一樣回家，燕燕一路爆哭下台中，你說生孩子是不是擔心的事太多！！」並曬出兒子躺在床上，雙手、雙腳和身體多處包紮的照片。

李燕兒子騎車不慎自摔。（翻攝自臉書）

李燕更無奈笑說：「就是這個小孩約我十月騎檔車環島的，還還個p」貼文曝光後，大批網友留言關心：「父母親永遠對兒女有操不完的心」、「早日康復」、「真的每天都要擔心，都希望他們平平安安」、「人平安最重要，祝福早日康復」。

