晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李燕兒子騎車自摔 送急診「全身像木乃伊」她崩潰奔台中

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕43歲女星李燕2023年與保養品牌事業夥伴「新店陳大少」陳茂榮再婚，婚後感情穩定甜蜜。昨（5）日，她在社群透露，兒子因山上過彎碎石多，騎車不慎自摔，當場翻滾了5圈，送往急診室。

李燕與「新店陳大少」陳茂榮再婚，婚後感情穩定甜蜜。（翻攝自臉書）李燕與「新店陳大少」陳茂榮再婚，婚後感情穩定甜蜜。（翻攝自臉書）

李燕昨日在臉書發文表示：「生小孩真的會操碎了心，我們家馬東石早上還開開心心騎車出門跑去高美濕地玩，山上過彎碎石多，自摔連翻五圈⋯⋯搭救護車去急診包的跟木乃伊一樣回家，燕燕一路爆哭下台中，你說生孩子是不是擔心的事太多！！」並曬出兒子躺在床上，雙手、雙腳和身體多處包紮的照片。

李燕兒子騎車不慎自摔。（翻攝自臉書）李燕兒子騎車不慎自摔。（翻攝自臉書）

李燕更無奈笑說：「就是這個小孩約我十月騎檔車環島的，還還個p」貼文曝光後，大批網友留言關心：「父母親永遠對兒女有操不完的心」、「早日康復」、「真的每天都要擔心，都希望他們平平安安」、「人平安最重要，祝福早日康復」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中