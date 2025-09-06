龔益霆「拿爸前途、弟開刀發誓」 江祖平嗆：你親人真可憐

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕江祖平近日公開指控前男友、三立電視資深副總龔美富之子龔益霆涉嫌下藥性侵及性騷擾，事件持續引發輿論熱議。對此，龔益霆否認指控，並加碼公開兩人曾是情侶，要求江祖平刪除所有不實貼文，否則不排除提告。女方則現身留言：「真的真的不要再說謊了」。

江祖平（左）與龔益霆雙方各說各話，事件有待釐清。（組合照，翻攝自臉書）

龔益霆4日在IG發聲明反擊：「這幾天她在Threads上發佈的性侵指控等片面不實之詞，已經對我的家人造成困擾」，要求江祖平刪除相關貼文，否則將尋求法律途徑。江祖平今（6）日現身男方貼文留言：「真的真的不要再說謊了，能拿自己父親前途，自己二弟腳開刀來發誓，結果根本都是謊話，你親人真可憐。」不過目前龔益霆默默把IG轉為私人帳號，不對外公開，雙方各說各話，事件有待釐清。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

