瀧澤秀明來台！子弟兵IMP.現身松山機場 300人意外接到黃國昌

IMP.影山拓也（左起）、鈴木大河、基俊介、佐藤新、椿泰我、松井奏、横原悠毅首度公開來台，吸引300名粉絲朝聖。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本TOBE娛樂旗下團體IMP.出道兩年首度來台，明天（7日）將參加「潮臺北」演出登上台北小巨蛋。據悉，公司社長瀧澤秀明已經早一步先抵達台灣，將親自盯場子弟兵的演出，社群也瘋傳他現身松山機場的照片，他戴著墨鏡、黑衣十分低調。

瀧澤秀明被粉絲直擊。（翻攝自Threads）

IMP.隸屬瀧澤秀明成立的TOBE，由佐藤新、基俊介、鈴木大河、影山拓也、松井奏、橫原悠毅、椿泰我等7人所組成，他們於2023年8月18日以歌曲《CRUISIN'》出道，這是他們出道兩年來首次在台演出，明天將參加「潮台北 TRENDY TAIPEI J-POP NIGHT」，獻出小巨蛋初體驗。

請繼續往下閱讀...

佐藤新是IMP.的人氣成員，一頭棕髮十分顯眼。（記者王文麟攝）

今天下午5時許現身松山機場入境大廳，300名粉絲嗨到不行，紛紛大喊他們的名字應援，現場十分熱鬧。有趣的是，媒體大陣仗等候IMP.，沒想到卻是民眾黨立委黃國昌率先出關，意外引來注意。

黃國昌返回台灣，現身松山機場意外被捕捉。（記者王文麟攝）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法