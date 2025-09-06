晴時多雲

娛樂 最新消息

大人界的巧虎熬夜了 蔡依林信義區現蹤驚曝：變得不漂亮

蔡依林突襲信義區與粉絲互動。（華納音樂提供）蔡依林突襲信義區與粉絲互動。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林今天突襲信義區舉辦快閃活動，近來她因為早睡的作息掀起話題，還有許多網友響應跟進，被粉絲封為是「大人界的巧虎」，稍早她在活動談到，前幾天與好友吳青峰等人聚會晚睡，打趣：「變得不漂亮了」。

Jolin自曝每天晚上9點30分就上床睡覺，發現自己變得「更漂亮」引發歌迷話題，唱片公司特別企劃「Pleasure 930」活動，驚喜打造一場白天進行的快閃派對，邀請歌迷用最自然、愉悅的狀態享受音樂，開啟屬於自己的「Pleasure時刻」。

蔡依林與粉絲大合照。（華納音樂提供）蔡依林與粉絲大合照。（華納音樂提供）

今天上午9點30分開始，就有粉絲陸續到信義區最熱門的打卡地點，開啟專屬自己的「愉悅」時刻，Jolin則在下午2點驚喜現身，一露面滿場歌迷立刻對著9月15日要過生日的天后高喊：「蔡依林生日快樂！」熱情送上祝福。

Jolin帶著吉他手突襲開唱，現場還有粉絲嗨跳新歌《DIY》，把天后逗得合不攏嘴。天后唱完《Fish Love》後，忍不住笑說：「我只唱錯一個字而已，我好棒！」提到早睡話題，她也招認：「巧虎那天熬夜了，今天變得不漂亮了，你們嘴巴太甜了，每個回去都幫我（修）美圖！」

寵粉的蔡依林替歌迷沖泡咖啡。（華納音樂提供）寵粉的蔡依林替歌迷沖泡咖啡。（華納音樂提供）

Jolin談到：「從5月專輯發行到現在，很少有機會這麼近距離見面的機會，我們是自己主動想做這件事，能有一個跟歌迷之間的小活動。」最後臨時宣布舉辦簽名會，親切問道：「有帶專輯嗎？我可以幫你們簽名！」她還親手為前兩名到場的歌迷製作咖啡，寵粉舉動令現場氣氛再度沸騰。最後她也驚喜宣布：「不久後會有見面的機會！」暗示接下來仍會有跟歌迷見面的活動。

