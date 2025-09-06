晴時多雲

娛樂 最新消息

劉品言孕肚7個月近況曝光 甜笑亮相散發幸福媽咪光彩

劉品言懷孕至今已經7個月。（翻攝自IG）劉品言懷孕至今已經7個月。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕懷孕進入第7個月的劉品言，近期在社群平台公開孕期生活照，只見她坐在窗邊，身穿一襲粉色綁帶長裙，臉上笑容燦爛，神情流露出滿滿幸福。雖然孕肚已經明顯，但整體狀態依舊保持纖細勻稱，氣色更是紅潤動人，完全展現孕媽咪的溫柔光彩。

劉品言懷孕後的氣色看似相當不錯。（翻攝自IG）劉品言懷孕後的氣色看似相當不錯。（翻攝自IG）

貼文曝光後，大批粉絲湧入留言打氣，紛紛讚她「孕婦也可以美到發光」、「媽媽開心最重要」。此外，她曾透露自己與老公決定不舉辦性別派對，期望孩子能在沒有性別框架的環境中長大，預計在今年底就能迎來他們身為「高顏值夫婦」愛的結晶

劉品言還透露出這段時間「孕婦吃得很好」，甚至已經開始反覆試吃彌月禮盒，笑稱「好像也有點怕太好」，展現幽默一面。紅潤健康的氣色也讓不少人稱讚連晨翔把她照顧得很好，看起來是被幸福圍繞的孕媽咪

在 Instagram 查看這則貼文

Esther Liu 劉品言（@esther88）分享的貼文

