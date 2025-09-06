胡瓜赴日嘆被「吃豆腐」 擔任工廠實習生畫面曝

胡瓜到日本三菱電機靜岡製作所擔任一日實習生。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜積極經營YouTube頻道《下面一位》，最新一集播出胡瓜日本之旅續集，這次來到充滿年輕氛圍的澀谷，熙來攘往的人潮還讓胡瓜有身在台北西門町的錯覺。

製作單位交派胡瓜任務，到機器人餐廳體驗AI科技服務，從帶位、點餐，甚至聊天，都是機器人全程陪伴，初體驗的胡瓜覺得相當新穎。

胡瓜笑說自己頻被機器人吃豆腐。（下面一位提供）

但在交流的過程中胡瓜頻頻被機器人吃豆腐，想要講話也被機器人不斷攀談打斷，隨後又播放音樂熱情的跳起舞來，讓胡瓜招架不住，也激發胡瓜的舞蹈魂，馬上跟著節奏一起舞動，非常逗趣。

不過日本之旅的最終任務，是到日本三菱電機靜岡製作所擔任一日實習生，身負重任的胡瓜參與高品質的品管測試工作，胡瓜張大雙眼仔細地來回確認產品有無瑕疵，更是提起重達20公斤的砝碼來進行測試，只為專業確保每樣商品檢測合格，最終也順利圓滿通過考驗。

