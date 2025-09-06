晴時多雲

龍千玉錄影「見10歲童提皮箱」淚崩 憶悲慘童年搬了20幾次家

陽帆（左起）、龍千玉、施文彬、白冰冰錄製節目。（民視提供）陽帆（左起）、龍千玉、施文彬、白冰冰錄製節目。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持《超級冰冰Show》，本週迎來台語情歌天后龍千玉以及金曲歌王施文彬，其中龍千玉看到10歲參賽者周氏兄弟提著皮箱來錄影突然落淚，她也提起童年回憶，搬了20幾次家與弟弟走在台北冷清街道的過往。

龍千玉首次與施文彬搭檔，挑戰自己從來沒唱過的《你我相逢》，白冰冰說因為施文彬出道即成功，跟他首次合作的女歌手就是江蕙，合作的歌曲都大紅大賣，龍千玉這次特別為他練了歌與他合唱。

陽帆還提到當年他也跟江蕙合作《一種感覺》，在星馬一帶歌唱排行榜霸榜20幾週，讓他驚訝不已，還問了對方為什麼成績這麼好？結果對方回答是因為江蕙，爆笑往事讓全場笑翻。

龍千玉憶起往事淚崩。（民視提供）龍千玉憶起往事淚崩。（民視提供）

而在戰況激烈的「超級孩子王」單元中，10歲周柏霖與弟弟周祐均帶來《台北今夜冷清清》讓龍千玉淚灑錄影現場，鮮少在節目落淚的龍千玉，提起童年往事突哽咽說：「一開場看到哥哥周柏霖帶著弟弟提著皮箱，那種台北冷清的夜，我感同身受，童年我搬了20幾次家，有對小姊弟拖著皮箱落寞走在街上，我就是那位姊姊」，兩人表現讓龍千玉大力讚賞，也希望他們表現越來越好。

