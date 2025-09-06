晴時多雲

娛樂 最新消息

SEVENTEEN獻唱主題曲 羅人友首演日劇：包容我的不靈光

《初戀DOGs》成田凌（左）、羅人友。（friDay影音提供）《初戀DOGs》成田凌（左）、羅人友。（friDay影音提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日劇《初戀DOGs》在本週三上架完結篇，這部由清原果耶、成田凌，以及首次挑戰日本電視劇的韓國演員羅人友主演的浪漫愛情劇，自開播以來憑藉「人與愛犬的羈絆」交織出的故事，成為本季夏季檔的撒糖戀愛劇，製作人宮崎真佐子更大讚由SEVENTEEN演唱的主題曲《愛掠過之後的痕跡》，與劇情完美融合。

《初戀DOGs》清原果耶與「將軍」。（friDay影音提供）《初戀DOGs》清原果耶與「將軍」。（friDay影音提供）

《初戀DOGs》由日本TBS電視台與韓國STUDIO DRAGON首次共同製作，劇情描述因父母而不相信愛情的冷酷離婚訴訟律師花村愛子，和只會愛動物的情感複雜獸醫白崎快，有天當白崎在遛「將軍」時，遇到帶著「櫻花」散步的花村，兩人的愛犬一見鍾情，卻又因韓國富少爺（羅人友飾）的介入，發展成錯綜複雜的三角關係，進而展開的一段愛情故事。

主題曲《愛掠過之後的痕跡》由SEVENTEEN演唱、WOOZI創作，製作人宮崎真佐子透露，最初收到的Demo帶就已完整呼應故事核心，只針對歌詞做了些微調整便直接使用。她直言：「以往常常會為該在哪個橋段放入主題曲而煩惱，但這次從一開始就能明確判斷『就是這裡！』，SEVENTEEN的歌曲完全抓住了劇情的氛圍與訊息。」

《初戀DOGs》清原果耶與「櫻花」。（friDay影音提供）《初戀DOGs》清原果耶與「櫻花」。（friDay影音提供）

經過四個月的拍攝，清原果耶表示：「頂著酷暑每天到場的工作人員真的很辛苦，能走到今天都是因為大家一直支撐著我。這部作品也因為眾多動物的協助才能順利完成，在此向所有參與的人致上謝意。」她也特別對戲中相伴的愛犬「櫻花」喊話：「櫻花，真的謝謝你！」展現溫柔細膩的一面。

成田凌則笑說：「大家每天都在面對不同的挑戰，能無事完成真的很不容易。」對於劇組心中只有滿滿的感謝。而首次參演日本連續劇的羅人友，則用日語深情告白：「還沒有感覺真的殺青了，對我來說就像是一瞬間。雖然從韓國來到日本有很多挑戰，但因為遇見這麼多美好的人，才能成為瑞河（角色名）。」還補充謝謝大家包容他在日語敬語不太靈光的地方，這次真的學到了很多。《初戀DOGs》全十集已於friDay影音完整上架。

