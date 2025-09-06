晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

江祖平自爆遭三立副總兒性侵 婦援會重申：情侶關係不能免責

藝人江祖平日前自曝遭遇性侵。（翻攝自臉書）藝人江祖平日前自曝遭遇性侵。（翻攝自臉書）

〔記者吳柏軒／台北報導〕藝人江祖平日前自曝遭遇性侵，疑被當時男朋友、三立副總龔美富的兒子龔益霆下藥趁機侵犯，還拍不雅照等，龔益霆則聲明否認指控，雙方將朝向司法處理。婦女救援基金會今（6日）聲明，強調情侶關係不能當成性侵害免責藉口，強調「完美被害人」並不存在，更呼籲電視台也要啟動行政調查。

婦援會表示，約會期間不管任何方式，違反意願而趁機或強行性交行為，以及性侵害後進行拍攝裸照行為都是犯法行為，情侶關係或任何關係都不能當成免責或合理化的藉口。約會期間的違反意願性行為、拍攝性影像除了牽涉性侵害犯罪外，亦是親密關係暴力，嚴重侵害人權的行為。

江祖平自爆不幸遭遇，婦女救援基金會強調，情侶關係不能當成性侵害免責藉口，強調「完美被害人」並不存在，更呼籲電視台也要啟動行政調查。（婦援會提供）江祖平自爆不幸遭遇，婦女救援基金會強調，情侶關係不能當成性侵害免責藉口，強調「完美被害人」並不存在，更呼籲電視台也要啟動行政調查。（婦援會提供）

婦援會也認為，被害人面對龐大權勢壓力勇於對外揭露，需要很大勇氣，無論是否以第三人稱揭露，皆為常見求助的行為，請民眾對於被害人，提供支持、肯定，請勿對被害人發表貶抑或歧視的言語，甚至是網路霸凌。

而被害人揭露的暴力侵害行為發生在親密關係期間，婦援會認為，但事件與被害人過往的親密關係、交往關係或非關此次事件言論無關，強調「完美被害人」並不存在，盼外界勿以此模糊焦點及指責被害人。

婦援會也說，據報導，電視台發出禁止性騷擾的聲明，然依據性別平等工作法規定，該電視台除暫停或移除疑似行為人職務以及發布聲明外，亦應盡雇主職責主動進行性騷擾案件行政了解調查，而非只交由司法調查。

婦援會強力呼籲，每個人都有性自主權、身體自主權，即使是親密關係也都不能把性侵行為、未經同意拍攝裸照視為關係中合理行為，只要未經同意、強暴脅迫或趁機性行為都是犯法。

婦援會提醒，被害人遭受到親密關係性暴力，依法當被害人求助或被通報後，會有社工人員提供被害人所需服務，如討論後續需要與因應方式、陪同報警、驗傷、司法訴訟扶助（盡快將被拍攝裸照扣押或禁止散布）、連結心理諮商、協助聲請保護令（包含性影像取回、禁止散布性影像）、經濟補助申請、等服務。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中