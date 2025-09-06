江祖平自爆遭三立副總兒性侵 婦援會重申：情侶關係不能免責

藝人江祖平日前自曝遭遇性侵。（翻攝自臉書）

〔記者吳柏軒／台北報導〕藝人江祖平日前自曝遭遇性侵，疑被當時男朋友、三立副總龔美富的兒子龔益霆下藥趁機侵犯，還拍不雅照等，龔益霆則聲明否認指控，雙方將朝向司法處理。婦女救援基金會今（6日）聲明，強調情侶關係不能當成性侵害免責藉口，強調「完美被害人」並不存在，更呼籲電視台也要啟動行政調查。

婦援會表示，約會期間不管任何方式，違反意願而趁機或強行性交行為，以及性侵害後進行拍攝裸照行為都是犯法行為，情侶關係或任何關係都不能當成免責或合理化的藉口。約會期間的違反意願性行為、拍攝性影像除了牽涉性侵害犯罪外，亦是親密關係暴力，嚴重侵害人權的行為。

請繼續往下閱讀...

江祖平自爆不幸遭遇，婦女救援基金會強調，情侶關係不能當成性侵害免責藉口，強調「完美被害人」並不存在，更呼籲電視台也要啟動行政調查。（婦援會提供）

婦援會也認為，被害人面對龐大權勢壓力勇於對外揭露，需要很大勇氣，無論是否以第三人稱揭露，皆為常見求助的行為，請民眾對於被害人，提供支持、肯定，請勿對被害人發表貶抑或歧視的言語，甚至是網路霸凌。

而被害人揭露的暴力侵害行為發生在親密關係期間，婦援會認為，但事件與被害人過往的親密關係、交往關係或非關此次事件言論無關，強調「完美被害人」並不存在，盼外界勿以此模糊焦點及指責被害人。

婦援會也說，據報導，電視台發出禁止性騷擾的聲明，然依據性別平等工作法規定，該電視台除暫停或移除疑似行為人職務以及發布聲明外，亦應盡雇主職責主動進行性騷擾案件行政了解調查，而非只交由司法調查。

婦援會強力呼籲，每個人都有性自主權、身體自主權，即使是親密關係也都不能把性侵行為、未經同意拍攝裸照視為關係中合理行為，只要未經同意、強暴脅迫或趁機性行為都是犯法。

婦援會提醒，被害人遭受到親密關係性暴力，依法當被害人求助或被通報後，會有社工人員提供被害人所需服務，如討論後續需要與因應方式、陪同報警、驗傷、司法訴訟扶助（盡快將被拍攝裸照扣押或禁止散布）、連結心理諮商、協助聲請保護令（包含性影像取回、禁止散布性影像）、經濟補助申請、等服務。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法