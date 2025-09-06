《跟蹤》師徒情帶入杜琪峯與自己 金獎編劇游乃海初當導演自嘲庶民

編導游乃海出席「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」電影《跟蹤》的映後座談。（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／台北報導〕國家影視聽中心聚焦香港著名電影製作公司「銀河映像」的主題節目「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」持續進行中，金獎編劇游乃海今（6）日出席他2007年首度擔任導演的《跟蹤》映後座談，直說片中的師徒情確實帶入了杜琪峯和自己的關係與情感，更笑言「我想他可能覺得我拍的不是太好！」

游乃海回憶起當年執導契機，笑稱是因杜琪峯一句「你該拍了喔」，才讓他勇敢跨出第一步，「領導說的話嘛！」他坦言新導演並不容易獲得投資方信心，自己相當幸運。當時因發現警隊裡有個「狗仔隊」，便萌生拍一部沒有查案、追兇，純粹做跟蹤跟監視的新類型警匪片，結果寫完初稿杜琪峯立刻催他上場。

編導游乃海分享電影《跟蹤》的創作歷程。（記者許世穎攝）

談到拍攝過程，游乃海透露杜琪峯雖然擔心，但從不給壓力。有場戲他拍攝林雪被跟蹤，杜琪峯跟太太到現場探班，他正好轉往天台拍攝，游乃海笑說：「他們扮經過來到現場，我沒有刻意避開他，但他可能到現在還不知道。」他說自己可能拍的不是很好，兩人最終還一同補拍了10天。

電影《跟蹤》裡任達華（右）和徐子珊的師徒情其實有杜琪峯和游乃海的影子。（翻攝自IMDB）

游乃海也指出，他參與編劇的《非常突然》聚焦於命運的無常、難以估計，「以為好順利，但只是悲劇的開始」，而《跟蹤》最初並無「天有眼」概念，任達華飾演的「狗頭」原本會死去，後來因英文片名「Eye in the Sky」（天上的眼睛）以及劇情寓意，才有了最後天氣放晴、象徵「天開眼」的結局，依舊有著命運的命題。

首次擔任導演，游乃海說沒有刻意模仿或避開「銀河映像」兩位大佬杜琪峯、韋家輝的風格，「畢竟創作根源就是創作者自己」。他笑說若由杜琪峯執導，可能會更浪漫又充滿個性，任達華和梁家輝兩人相遇可能有英雄邂逅的味道；若是韋家輝則會添上更多神奇力量，「他們是神人，我是庶民，所以會普通點，無論兵或賊，都是一般人，喜歡看美女、在天台燒烤這樣。」

拍攝挑戰也不小，原訂4天的林雪跟蹤戲，竟拍了8天，游乃海回憶道：「當時已超支，我想說『死了！』本來有一場『車跟』，結果我拍『人跟」已經出事，所以只好改劇本，結果牽一髮動全身，只好拍到半夜，回去跟另一位編劇歐健兒繼續調整劇本，有兩週的時間陷入『銀河映像的拍攝輪迴』（邊拍邊調整劇本的形式）。」

編導游乃海謙虛表示《跟蹤》仍不太成熟、有不少缺漏。（記者許世穎攝）

至於任達華跟徐子珊飾演的「狗頭」與「豬女」間的師徒情，他坦言確實有杜琪峯和自己的影子，「豬女一開始設定是男生，我剛剛做導演，是一個新挑戰，我跟著杜先生好久，所以把面對自己當導演的挑戰、經歷、情感帶入裡面。」他最後謙虛形容，《跟蹤》仍不太成熟、有不少缺漏的地方，「非常感激大家來看！」

