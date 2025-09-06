晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《跟蹤》師徒情帶入杜琪峯與自己 金獎編劇游乃海初當導演自嘲庶民

編導游乃海出席「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」電影《跟蹤》的映後座談。（記者許世穎攝）編導游乃海出席「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」電影《跟蹤》的映後座談。（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／台北報導〕國家影視聽中心聚焦香港著名電影製作公司「銀河映像」的主題節目「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」持續進行中，金獎編劇游乃海今（6）日出席他2007年首度擔任導演的《跟蹤》映後座談，直說片中的師徒情確實帶入了杜琪峯和自己的關係與情感，更笑言「我想他可能覺得我拍的不是太好！」

游乃海回憶起當年執導契機，笑稱是因杜琪峯一句「你該拍了喔」，才讓他勇敢跨出第一步，「領導說的話嘛！」他坦言新導演並不容易獲得投資方信心，自己相當幸運。當時因發現警隊裡有個「狗仔隊」，便萌生拍一部沒有查案、追兇，純粹做跟蹤跟監視的新類型警匪片，結果寫完初稿杜琪峯立刻催他上場。

編導游乃海分享電影《跟蹤》的創作歷程。（記者許世穎攝）編導游乃海分享電影《跟蹤》的創作歷程。（記者許世穎攝）

談到拍攝過程，游乃海透露杜琪峯雖然擔心，但從不給壓力。有場戲他拍攝林雪被跟蹤，杜琪峯跟太太到現場探班，他正好轉往天台拍攝，游乃海笑說：「他們扮經過來到現場，我沒有刻意避開他，但他可能到現在還不知道。」他說自己可能拍的不是很好，兩人最終還一同補拍了10天。

電影《跟蹤》裡任達華（右）和徐子珊的師徒情其實有杜琪峯和游乃海的影子。（翻攝自IMDB）電影《跟蹤》裡任達華（右）和徐子珊的師徒情其實有杜琪峯和游乃海的影子。（翻攝自IMDB）

游乃海也指出，他參與編劇的《非常突然》聚焦於命運的無常、難以估計，「以為好順利，但只是悲劇的開始」，而《跟蹤》最初並無「天有眼」概念，任達華飾演的「狗頭」原本會死去，後來因英文片名「Eye in the Sky」（天上的眼睛）以及劇情寓意，才有了最後天氣放晴、象徵「天開眼」的結局，依舊有著命運的命題。

首次擔任導演，游乃海說沒有刻意模仿或避開「銀河映像」兩位大佬杜琪峯、韋家輝的風格，「畢竟創作根源就是創作者自己」。他笑說若由杜琪峯執導，可能會更浪漫又充滿個性，任達華和梁家輝兩人相遇可能有英雄邂逅的味道；若是韋家輝則會添上更多神奇力量，「他們是神人，我是庶民，所以會普通點，無論兵或賊，都是一般人，喜歡看美女、在天台燒烤這樣。」

拍攝挑戰也不小，原訂4天的林雪跟蹤戲，竟拍了8天，游乃海回憶道：「當時已超支，我想說『死了！』本來有一場『車跟』，結果我拍『人跟」已經出事，所以只好改劇本，結果牽一髮動全身，只好拍到半夜，回去跟另一位編劇歐健兒繼續調整劇本，有兩週的時間陷入『銀河映像的拍攝輪迴』（邊拍邊調整劇本的形式）。」

編導游乃海謙虛表示《跟蹤》仍不太成熟、有不少缺漏。（記者許世穎攝）編導游乃海謙虛表示《跟蹤》仍不太成熟、有不少缺漏。（記者許世穎攝）

至於任達華跟徐子珊飾演的「狗頭」與「豬女」間的師徒情，他坦言確實有杜琪峯和自己的影子，「豬女一開始設定是男生，我剛剛做導演，是一個新挑戰，我跟著杜先生好久，所以把面對自己當導演的挑戰、經歷、情感帶入裡面。」他最後謙虛形容，《跟蹤》仍不太成熟、有不少缺漏的地方，「非常感激大家來看！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中