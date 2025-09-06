虞書欣霸凌惡行連環爆 女星正面迎戰：都是事實歡迎她去告

虞書欣（左）近期陷入霸凌張昊玥（右）的風波當中。（翻攝自微博/小紅書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星虞書欣因主演《蒼蘭訣》、《永夜星河》等熱播劇而人氣大漲，但近來卻被同節目前搭檔張昊玥接連指控校園式霸凌。張昊玥在長文中直言，自己在《一年級》錄製時長期遭受「軟暴力」，雖然對方從未直接動手，但「那種冷處理與孤立，比拳頭還狠，殺死我無數次。」

張昊玥強調，這不是單純的娛樂圈糾紛，而是嚴肅的社會議題。她透露自己被當透明人、聊天被排擠、還遭公開取笑和威脅孤立，導致罹患重度焦慮與抑鬱，最終不得不淡出演藝圈。她更指出，這樣的霸凌手法高明之處在於「只要受害者哭了」，便會被反過來嘲笑「玩不起」，加害者則一臉無辜地撇清責任。

針對外界質疑，認為張昊玥只是在寫小作文炒作流量，她決定不再退縮，公開表示「都是事實，歡迎她來告」，甚至喊話可以調取第三方證據來驗證影響力和財務狀況。她痛批對方多年來始終無法理解，「因為即使什麼都失去了，她依舊能過著無憂的日子，但我卻必須靠自己一點一滴掙扎。」張昊玥透露，當年錄影結束後，她一度在床上癱瘓了兩個月，連最基本的生活動作都難以完成，吐露這段經歷徹底擊碎了她的人生。

消息曝光後，網友議論兩極，有人聲援張昊玥「敢於說出來就值得尊重」、「虞書欣真的有做就趕緊出來道歉，說自己內核很穩還躲躲藏藏」；也有人替虞書欣抱不平，認為「沒有確切證據就等於羅生門」。隨著雙方粉絲隔空互嗆不斷升溫，這場娛樂圈的霸凌爭議，恐怕仍將持續發酵。

☆拒絕霸凌與騷擾，檢舉網路霸凌熱線：02-33931885；教育部反霸凌投訴專線: 0800-200-885☆

☆拒絕暴力，請撥打110☆

