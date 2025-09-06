晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

虞書欣霸凌惡行連環爆 女星正面迎戰：都是事實歡迎她去告

虞書欣（左）近期陷入霸凌張昊玥（右）的風波當中。（翻攝自微博/小紅書）虞書欣（左）近期陷入霸凌張昊玥（右）的風波當中。（翻攝自微博/小紅書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星虞書欣因主演《蒼蘭訣》、《永夜星河》等熱播劇而人氣大漲，但近來卻被同節目前搭檔張昊玥接連指控校園式霸凌。張昊玥在長文中直言，自己在《一年級》錄製時長期遭受「軟暴力」，雖然對方從未直接動手，但「那種冷處理與孤立，比拳頭還狠，殺死我無數次。」

張昊玥強調，這不是單純的娛樂圈糾紛，而是嚴肅的社會議題。她透露自己被當透明人、聊天被排擠、還遭公開取笑和威脅孤立，導致罹患重度焦慮與抑鬱，最終不得不淡出演藝圈。她更指出，這樣的霸凌手法高明之處在於只要受害者哭了，便會被反過來嘲笑「玩不起」，加害者則一臉無辜地撇清責任。

女演員張昊玥數度發文指控，虞書欣對她造成的傷害。（翻攝自微博）女演員張昊玥數度發文指控，虞書欣對她造成的傷害。（翻攝自微博）

針對外界質疑認為張昊玥只是在寫小作文炒作流量，她決定不再退縮，公開表示「都是事實，歡迎她來告」，甚至喊話可以調取第三方證據來驗證影響力和財務狀況。她痛批對方多年來始終無法理解，「因為即使什麼都失去了，她依舊能過著無憂的日子，但我卻必須靠自己一點一滴掙扎。」張昊玥透露，當年錄影結束後，她一度在床上癱瘓了兩個月，連最基本的生活動作都難以完成，吐露這段經歷徹底擊碎了她的人生。

消息曝光後，網友議論兩極，有人聲援張昊玥「敢於說出來就值得尊重」虞書欣真的有做就趕緊出來道歉，說自己內核很穩還躲躲藏藏」；也有人替虞書欣抱不平，認為「沒有確切證據就等於羅生門」。隨著雙方粉絲隔空互嗆不斷升溫，這場娛樂圈的霸凌爭議，恐怕仍將持續發酵。

☆拒絕霸凌與騷擾，檢舉網路霸凌熱線：02-33931885；教育部反霸凌投訴專線: 0800-200-885☆

☆拒絕暴力，請撥打110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中