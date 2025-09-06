晴時多雲

娛樂 最新消息

大咖天后突襲信義區 蔡依林寵粉全被拍意外忘詞反應曝光

蔡依林突襲信義區開唱。（記者陽昕翰攝）蔡依林突襲信義區開唱。（記者陽昕翰攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林寵粉無極限，今天驚喜現身信義區的咖啡酒吧，還帶著吉他手小洋助陣，近距離為粉絲獻唱。她開場笑說：「好像很久沒跟大家一起唱歌見面了，所以今天我很大膽，沒有大字報，可能會唱錯，需要你們馬上幫我接好不好？」

相隔6年推出新專輯《Pleasure》，Jolin先帶來新歌《FishLove》，再把《Pillow》與經典代表作《玫瑰少年》巧妙結合，讓現場粉絲嗨翻。

蔡依林與現場粉絲熱情互動。（記者陽昕翰攝）蔡依林與現場粉絲熱情互動。（記者陽昕翰攝）

原本擔心會忘詞的Jolin，新歌都順利過關，卻在演唱經典抒情曲《假裝》時意外忘詞。

尾聲Jolin自稱要自己準備安可，故意問：「你們不喜歡《日不落》嗎？」沒想到粉絲此起彼落開始點歌，有人許願聽《你是誰》，她則幽默回：「我是蔡依林！」

蔡依林忘詞反應很害羞。（記者陽昕翰攝）蔡依林忘詞反應很害羞。（記者陽昕翰攝）

最後Jolin驚喜選唱《假裝》意外忘詞，當場直喊：「Sorry」，天后幽默說：「歌詞印錯了，不是我的問題，絕對是這樣子的。」

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

