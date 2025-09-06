日本美少女撞臉NMIXX！@onefive撒嬌求經紀人：想在101放煙火

@onefive成員KANO（左起）、MOMO、GUMI及SOYO各個都是美少女。（COME ON JKSSP提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本女團@onefive明天（7日）將參加「潮臺北」在台北小巨蛋演出，今天（6日）她們一同受訪，成員MOMO透露平常被說長得像NMIXX的JIWOO，希望趁這次「潮臺北」，能夠有機會與她們一起拍攝CHALLENGE。

@onefive第三度來台，成員由KANO、MOMO、GUMI及SOYO組成，MOMO炫出新學會的中文：「我是美少女！」成員們也紛紛表示：「我也是美少女！」實在有夠可愛。正巧今天MOMO的雙馬尾辮子造型讓人聯想到《美少女戰士》的月野兔，不過MOMO表示並沒有意模仿，這造型剛好是新歌《脈動阿爾卑斯》的造型。

她們這次來台，除了MOMO之外，其他人都到飯店游泳池游泳，MOMO解釋原因：「因為我忘記帶泳衣了，想說要去買，結果都是歐巴桑款，如果可愛一點就好了！」記者表示：「因為是美少女嘛！」現場笑成一團。

@onefive第三度來台，成員由KANO（左起）、MOMO、GUMI及SOYO組成。（COME ON JKSSP提供）

難得來台，她們前往臺北101、新光三越等地方逛街，MOMO買了朋友的生日禮物，是一個貓咪的吊飾。恰好明天（7日）是成員GUMI的生日，但貓咪吊飾並非送給GUMI的禮物，GUMI透露，因為成員們說好不送禮物，而是直接給錢，像給紅包一樣，錢大概是足以購買專櫃化妝品的金額。

GUMI則表示，這是她第一次在國外過生日，願望是希望煙火上面寫著「Happy Birthday GUMI」，經紀人搖搖頭：「臺北101辦不到啦！」GUMI透露，如果過生日的話，經紀人會帶她逛街，買想要的東西，今年她想要鞋子、衣服，成員還一起對經紀人撒嬌說「愛你」，實在相當可愛。

對於明天要站上小巨蛋，MOMO表示，希望能夠跟台灣觀眾一起跳舞。SOYO則坦言欣賞PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE的劍，也想要一起跳舞，KANO的哥哥是ITZY的粉絲，被交代「一定要跟留真合照」。

