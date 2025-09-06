蔡明亮單槍匹馬深入寮國3週 《回家》威尼斯映後掌聲10分鐘致敬大師

《回家》劇組出席威尼斯影展首映紅毯，製片王雲霖（左起）、監製李康生、導演蔡明亮、演員亞儂弘尚希一同現身。（汯呄霖電影提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕蔡明亮最新電影長片《回家》5日於第82屆威尼斯影展非競賽單元世界首映，全場座無虛席，為本屆影展尾聲壓軸放映，映後觀眾也以10分鐘掌聲致敬大師。他自以《愛情萬歲》榮獲最高榮譽金獅獎後，與威尼斯影展緣分不斷，連年攜新作前往，提到本次《回家》重回水都，蔡明亮也笑稱是「回老家」。

《回家》由蔡明亮獨自拍攝，僅以一台攝影機、一台相機，於3週內完成拍攝，為其近年致力發展之「手工電影」概念之極致。他開創之手工電影揚棄電影工業產製模式，以簡約的方法創造深刻、具有作者觀點的影像。本次因隨同自《日子》起與蔡明亮合作之演員亞儂弘尚希回寮國老家，有機且隨機的發展出最新作品，一拍完仍讓名導蔡明亮興奮到睡不著覺。

該片全片65分鐘，拍下蔡明亮旅行期間所見之空屋或修建中的樓房，隱喻寮國人民四處漂泊的命運；以及無論身在何處，都仍心繫家鄉、期待修復老家的心願。蔡明亮拍下寮國真實風貌、人物及動物，每一幀畫面都飽含時間濃度，亞儂弘尚希家人亦全員入鏡。樸實動人的影像讓影迷大讚極有療癒之效。

《回家》劇組左起製片王雲霖、監製李康生、導演蔡明亮、演員亞儂弘尚希。（汯呄霖電影提供）

此次蔡明亮攜監製李康生、演員亞儂弘尚希一同出席《回家》世界首映，影展主席親自到場迎接。現場座無虛席，蔡明亮與主創一現身，現場立刻響起如雷掌聲，夾道歡迎大師入場。

除於威尼斯影展世界首映新作《回家》，蔡明亮榮獲金獅獎的經典作品《愛情萬歲》更重返水都，以4K修復版全球影迷見面。時逢費比西獎一百週年，蔡明亮日前也獲頒終身成就特別獎，讚揚其作為大師級電影導演之貢獻。本座獎項為蔡明亮獲得之第7座費比西獎。對此蔡明亮感性發言，電影生涯從起點至今都有影評人的支持，讓他一點都不寂寞。

